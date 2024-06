Coi chừng cục máu đông gây đột quỵ

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế hàng đầu trên toàn cầu, với khoảng 14 triệu ca mới mắc và 6,5 triệu người tử vong hàng năm. Bệnh để lại hơn 80 triệu người sống trong tình trạng tàn phế. Trên bản đồ đột quỵ thế giới, Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao nhất, ước tính có khoảng trên 200.000 trường hợp mỗi năm.

Theo BS. Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất, xây xẩm chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc cơn thoáng thiếu máu não. Điều này xảy ra là do cục máu đông trong lòng mạch, chặn dòng chảy làm giảm lưu lượng máu lên não trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu cục huyết khối vẫn tồn tại kéo dài sẽ gây tổn thương tế bào thần kinh không hồi phục dẫn đến đột quỵ thật sự.

Chóng mặt do đột quỵ hoặc cơn thoáng thiếu máu não xảy ra rất đột ngột, tiến triển nhanh chóng, chóng mặt liên tục không có cơn, kèm theo mất thăng bằng, bệnh nhân thường không đi lại được, có thể kèm theo các dấu hiệu thần kinh khác như nói đớ, yếu liệt nửa người, nhìn đôi, mờ mắt, lơ mơ hoặc hôn mê. Chóng mặt do tổn thương thần kinh trung ương khác với chóng mặt do rối loạn tiền đình ngoại biên hoặc chóng mặt do các nguyên nhân tim mạch, thiếu máu,… Các dấu hiệu khác của đột quỵ gồm: tê hoặc yếu nửa người (tay và chân), nói đớ, nói khó, không hiểu lời, méo miệng.

Xây xẩm chóng mặt có thể xảy ra do cục máu đông ứ đọng trong lòng mạch. Ảnh Shutterstock

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), nguy cơ đột quỵ trong 90 ngày sau cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua có thể lên tới 17,8%. Trong đó, gần 50% xảy ra đột quỵ sau 2 ngày. Người lớn tuổi, nhất là sau 50 tuổi, nguy cơ gặp cơn thiếu máu não thoáng qua và diễn tiến đột quỵ sau đó càng cao hơn.

Tê yếu chân tay cũng là dấu hiệu của đột quỵ. Ảnh Freeprik

Điều đáng lo ngại là nhận thức của cộng đồng về triệu chứng cảnh báo sớm đột quỵ vẫn còn hạn chế. Trong một cuộc thăm dò của Hiệp hội Đột quỵ thế giới trên 2.000 người dân Anh, gần một nửa (44%) chưa bao giờ nghe nói đến cơn thiếu máu não thoáng qua. 27% đã nghe nhưng chưa biết nhiều về nó và 61% không biết đây là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ có thể xảy ra trong tương lai.

Dù không phải chóng mặt nào cũng do đột quỵ hoặc cơn thoáng thiếu máu não gây ra nhưng với các trường hợp choáng mặt xảy ra đột ngột, diễn tiến nhanh, chóng mặt liên tục, không đi lại được hoặc kèm dấu hiệu thần kinh khác cần đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán xác định và điều trị thích hợp.

Giải pháp hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ từ nattokinase

Theo Thư viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), dự phòng và có biện pháp xử lý sớm cơn thiếu máu não thoáng qua có thể làm giảm 80% nguy cơ trở nặng thành đột quỵ. Khi gặp các triệu chứng tê yếu nửa người, nói đớ, méo miệng, chóng mặt xây xẩm thoáng qua, cần gặp bác sĩ để có chẩn đoán xác định, phát hiện, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ kịp thời. Đặc biệt, những người có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hút thuốc lá cần cảnh giác tình trạng này bởi khả năng diễn tiến thành đột quỵ trong thời gian ngắn là rất nhanh.

Có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ dự phòng cục máu đông từ hoạt chất nattokinase. Hoạt chất này trực tiếp tiêu hủy sợi fibrin, ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong lòng mạch máu, ổn định huyết áp, tăng tuần hoàn máu não, nhờ đó hỗ trợ dự phòng nguy cơ đột quỵ.

Những người nguy cơ đột quỵ cao như mỡ máu cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch… cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm chứa nattokinase để hỗ trợ dự phòng hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó, cần thực hiện chế độ ăn uống, vận động hợp lý. Người thừa cân, béo phì phải kiểm soát cân nặng phù hợp. Bỏ thuốc lá, hạn chế bia rượu, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường…

Tương tự DHA, EPA cũng là một acid béo chuỗi dài thuộc nhóm acid béo Omega-3. DHA và EPA đều giúp giảm Cholesterol xấu và Triglycerid, do đó mang lại hiệu quả trong việc cải thiện gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và các bệnh về tim mạch như loạn nhịp tim, bệnh mạch vành…

EPA tham gia vào tổng hợp ra prostaglandin - giảm hoạt hóa tiểu cầu làm giảm hoặc ngăn ngừa huyết khối. Nhờ đó, EPA có khả năng phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch. Bên cạnh đó, EPA cũng có tác dụng chống viêm mạnh và được sử dụng trên thực tế như một loại thực phẩm để hỗ trợ chống viêm và làm giảm tình trạng xơ vữa động mạch.

Trong khi đó, DHA lại là một trong những dưỡng chất có khả năng điều hòa huyết áp, duy trì sự ổn định của huyết áp.

Cả EPA và DHA đều có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch. Chính vì vậy, việc kết hợp bổ sung DHA và EPA sẽ mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ phòng ngừa các bệnh tim mạch, phòng ngừa đột quỵ.

Các sản phẩm chứa nattokinase, DHA, EPA ngày càng được sử dụng nhiều để phòng ngừa đột quỵ

Tại Việt Nam, sau nhiều năm nghiên cứu, Dược Hậu Giang ra mắt thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đột phá trong phòng ngừa đột quỵ NattoEnzym DHA EPA. Với sự cải tiến, bổ sung thành phần DHA, EPA và Quercetin từ Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, bên cạnh hoạt chất nattokinase, sản phẩm mang lại hiệu quả hỗ trợ cho các điều trị chuẩn trong việc phòng ngừa đột quỵ, do huyết khối, hỗ trợ làm tan cục máu đông, hỗ trợ giảm nguy cơ tắc mạch.

NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym DHA EPA - Hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông.

NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym DHA EPA có dấu mộc JNKA trên bao bì - chứng minh cho chất lượng sản phẩm đã được công nhận bởi Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA).

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 GPQC: 345/2024/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đậu Linh