Ông T.N.Q (54 tuổi) từng là vận động viên boxing chuyên nghiệp, sau đó gắn bó nhiều năm với vai trò huấn luyện viên. Với nền tảng thể lực tốt và thói quen tập luyện cường độ cao, ông luôn tin rằng cơ thể mình đủ khỏe để vượt qua mọi vấn đề sức khỏe.

Khoảng 10 năm trước, ông Q. bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu tê bì tay chân. Ông chỉ coi đây là biểu hiện thoáng qua do tập luyện quá sức. 6-7 năm gần đây, tình trạng yếu nhẹ tay chân xuất hiện rõ hơn, song ông vẫn duy trì việc tập boxing với cường độ cao, mang tâm lý “rồi sẽ qua”.

Ngày 13/1, ông Q. đến một bệnh viện tại phường An Lạc (TPHCM) trong tình trạng liệt gần nửa người bên phải, nửa người bên trái yếu dần, không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn.

Trước đó, ông Q. khám ở nhiều cơ sở và chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đoạn C3-C4, biến chứng thành khối canxi hóa lớn, cứng như đá, chèn ép nghiêm trọng vào tủy sống, gây tổn thương hủy myelin và phù tủy nặng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Văn Long - người trực tiếp điều trị, đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp. Khối canxi hóa đã tồn tại lâu ngày, ăn sâu và dính chặt vào màng tủy. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình mổ có thể làm rách màng tủy, gây rò dịch não tủy và để lại tổn thương vĩnh viễn không thể hồi phục.

Ê-kíp phẫu thuật đã phải sử dụng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, máy khoan mài cao tốc cùng thiết bị theo dõi thần kinh liên tục. Sau hơn 3 giờ bóc tách tỉ mỉ từng lớp, khối canxi lớn được loại bỏ hoàn toàn, giải phóng tủy sống an toàn.

Kết quả chỉ sau một ngày, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tự đứng và thực hiện những bước đi đầu tiên. Dự kiến sau khoảng 3 ngày, ông Q. có thể xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn nhấn mạnh, tổn thương tủy sống dù hồi phục tốt cũng khó đạt lại 100% như ban đầu.

Từ trường hợp của ông Q., các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như tê bì kéo dài, yếu tay chân, đi lại không vững hay giảm sự khéo léo trong vận động tinh. Việc thăm khám và can thiệp sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả hơn, mà còn tránh được những biến chứng nặng nề và các cuộc đại phẫu đầy rủi ro.

