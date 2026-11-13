Chính xác

Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo “dốc xuống nguy hiểm” được ký hiệu là W.219.

Con số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng % làm tròn không có số thập phân. Chiều dài của đoạn dốc được chỉ dẫn bằng biển số S.501 (phạm vi tác dụng của biển) đặt bên dưới biển chính.

Những vị trí xuống dốc nguy hiểm là: độ dốc 6% và chiều dài dốc trên 600m; độ dốc 10% và chiều dài dốc trên 140m; độ dốc 15% và chiều dài dốc trên 60m.