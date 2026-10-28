Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo 'hết tất cả các lệnh cấm' có ký hiệu DP.135.

Biển số DP.135 có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số P.121 (cự ly tối thiểu giữa hai xe) và nhiều biển cấm khác từ biển số P.125 (cấm vượt) đến biển số P.131 (cấm đỗ xe) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.

Đặc điểm nhận diện: có hình tròn, nền trắng, viền xanh lam, có 5 vạch chéo màu đen.