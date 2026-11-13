Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019, biển báo 'cầu vượt qua đường cho người đi bộ' được ký hiệu là I.424, để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

Việc đặt biển số I.424 giúp người đi bộ dễ dàng nhận biết cầu vượt qua đường để sử dụng, từ đó đảm bảo an toàn giao thông cho cả người đi bộ và những người tham gia giao thông khác trên đường.

Đặc điểm nhận diện: có dạng hình vuông, nền màu xanh với hình vẽ người đi lên bậc thang ở giữa biển báo.