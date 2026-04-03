Khoảng 7h ngày 3/4, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực cầu vượt Trần Khát Chân (hướng Đại Cồ Việt đi Nguyễn Khoái) xuất hiện vệt dầu loang kéo dài khoảng 50m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận, mặt đường trơn trượt đã khiến một số người điều khiển xe máy bị ngã, phải đưa đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan chức năng để dọn vệt dầu loang trên cầu. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 gồm Trung tá Từ Ngọc Minh và Thiếu tá Lê Minh Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng bảo vệ cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn qua khu vực; đồng thời sử dụng cát để xử lý toàn bộ phần mặt đường bị dầu loang, khắc phục tình trạng trơn trượt.

Một số người điều khiển xe máy bị ngã được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ sơ cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, vết dầu loang đã được xử lý triệt để, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.