Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam gồm các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội và Công an đang tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau động đất.

Tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: QĐND

Trước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).

Tại hiện trường thuộc khu vực Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết điều kiện tại mỗi nước là khác nhau. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela lại nắng nóng.

Nhấn mạnh thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ tại Venezuela đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ lưu ý trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát bị phân hủy nhanh chóng.

"Tại hiện trường, không khí đặc quánh mùi tử thi. Ban đầu, có những lúc các thành viên đoàn Việt Nam đã đeo đến 3 cái khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập chỉ chịu được tầm 10-15 phút là phải ra thay phiên nhau", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chia sẻ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, trưởng đoàn Việt Nam. Ảnh: QĐND

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, thực tế đó cũng giúp đoàn đúc rút được thêm kinh nghiệm khi thực hiện nhiệm vụ. Điều quan trọng vẫn là chuẩn bị về tâm lý, coi việc tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình thì mới đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như vậy.

Những ngày qua, đoàn không ngừng chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất có thể.

Với số lượng công trình cao tầng đổ sập nhiều, thời tiết khắc nghiệt, rung chấn tiếp diễn, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá so với tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, thực hiện nhiệm vụ lần này tại Venezuela "khó khăn và nguy hiểm nhất".

Với tất cả những vị trí tại hiện trường mà đoàn Việt Nam tìm kiếm nạn nhân, các đoàn cứu hộ quốc tế trước đó đã từng đến và họ đều thấy khó thực hiện.

"Nhưng với tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quốc tế và nhất là tình cảm của Việt Nam dành cho Venezuela, đoàn không quản ngại khó khăn, hiểm nguy", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.

Đồng tình với chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an, Phó trưởng đoàn Việt Nam cho biết thêm rằng cùng với khó khăn, hiểm nguy, đoàn Việt Nam cũng gặp những thuận lợi trong quá trình tham gia, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Đó là tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, kinh nghiệm từ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội và công an, sự tạo điều kiện thuận lợi của phía Venezuela…