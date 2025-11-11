Tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số được đẩy nhanh luôn đi kèm với sự gia tăng các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, an ninh mạng. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng đội ngũ nhân lực chuyển đổi số, an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao, có thể đáp ứng nhu cầu bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, càng trở nên bức thiết.

Để phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia xác định: “Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài”; và yêu cầu “Có chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng, giữ chân nhân lực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị”.

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 71 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 đã nêu rõ nhiệm vụ cụ thể: “Rà soát, xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, lực lượng chuyên trách bảo đảm an toàn, an ninh mạng làm việc tại các cơ quan nhà nước, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, phù hợp theo đặc thù lĩnh vực, vùng, miền”.

Trên cơ sở xem xét đề xuất của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 179 quy định mức hỗ trợ với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng. Có hiệu lực từ ngày 15/8, Nghị định này quy định các cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng trong khối cơ quan nhà nước được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Theo đơn vị soạn thảo, Nghị định quy định mức hỗ trợ với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng hướng tới mục đích tạo cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Theo chuyên gia NCA, với quy định hỗ trợ thu nhập 5 triệu đồng/tháng, chắc chắn việc thu hút và giữ chân nhân sự an ninh mạng của khối cơ quan nhà nước sẽ tốt hơn.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA bình luận: Quy định hỗ trợ thu nhập 5 triệu đồng/tháng kể trên là cần thiết, bởi với quy định này chắc chắn việc thu hút và giữ chân nhân sự an ninh mạng của khối cơ quan nhà nước sẽ tốt hơn.

Theo phân tích của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn, từ trước đến giờ, sự cạnh tranh về nhân sự an toàn thông tin, an ninh mạng giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp bên ngoài gần như không có; so về chế độ đãi ngộ và cả về môi trường thực chiến, nhiều cơ quan nhà nước không thể bằng doanh nghiệp bên ngoài, nhất là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

“Rõ ràng là, việc có chính sách hỗ trợ nhân sự chuyên trách chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan nhà nước là rất cần thiết, đặc biệt là chính sách liên quan đến tiền lương, thu nhập của nhân sự trực tiếp nhận được hàng tháng để đảm bảo cuộc sống cũng như giảm bớt thiệt thòi so với những nhân sự cùng trình độ đang làm việc tại khối doanh nghiệp”, ông Vũ Ngọc Sơn nêu quan điểm.

Bên cạnh hỗ trợ về lương, thu nhập, chuyên gia NCA cho rằng, cần có thêm những chế độ đãi ngộ khác, chẳng hạn như cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự; hay thậm chí là tạo điều kiện để nhân sự ổn định cuộc sống gia đình... Khi có những quyền lợi mà nếu làm việc ở doanh nghiệp bên ngoài, nhân sự an ninh mạng làm trong cơ quan nhà nước sẽ gắn bó hơn với đơn vị.

Mặt khác, Trưởng Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của NCA cũng nhấn mạnh, đầu tư cho nhân sự an ninh mạng là bài toán lâu dài và cần sự tổng thể hơn: Cần có chính sách từ cơ quan nhà nước, có sự chung tay của các doanh nghiệp, trường đại học; và đặc biệt là cần một môi trường để tạo ra được những nhân sự an ninh mạng chất lượng cao.

“Giải pháp hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho nhân sự làm an ninh mạng là giải pháp mang tính trước mắt, nhưng về lâu dài chúng ta vẫn cần một môi trường để có thể đào tạo, phát triển được đội ngũ nhân sự có trình độ cao. Khi đảm bảo đủ số lượng nhân sự, yếu tố cạnh tranh và đẩy giá về thu nhập nhân sự dù vẫn còn nhưng sẽ bớt đi”, chuyên gia NCA nhấn mạnh.