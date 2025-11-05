Dự thảo Luật An ninh mạng mới đã được trình lên Quốc hội khóa XV trong kỳ họp thứ 10 đang diễn ra. Dự luật gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018 (giữ nguyên 21 điều; sửa đổi, bổ sung 9 điều), 16 điều khoản kế thừa của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 (giữ nguyên 12 điều; sửa đổi, bổ sung 4 điều); 9 điều khoản hợp nhất và bổ sung 3 điều khoản mới.

Những quy định được ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề: Bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; Bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; Bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị; Bổ sung quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam; Bổ sung quy định về cấp chứng chỉ về an ninh mạng.

Dự thảo Luật An ninh mạng dành nhiều điều khoản để quy định về nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng và đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức an ninh mạng, cụ thể như Điều 42 - Lực lượng bảo vệ an ninh mạng; Điều 43 - Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng; Điều 44 - Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng an ninh mạng; Điều 45 - Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng; Điều 46 - Phổ biến kiến thức về an ninh mạng.

Theo dự thảo Luật An ninh mạng, nhà nước ưu tiên đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng có chất lượng cao.

Đáng chú ý, một điểm mới của Luật An ninh mạng đang được trình Quốc hội là bổ sung quy định về việc người đứng đầu, chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ về an ninh mạng. Theo đơn vị soạn thảo dự luật, đây là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa có đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản dẫn đến việc xử lý sự cố chậm trễ, không hiệu quả.

Cụ thể, dự thảo Luật An ninh mạng quy định: “Người trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống thông tin cấp độ 3, 4 và 5 trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước phải tham gia sát hạch và được cấp chứng chỉ kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an ninh mạng”; “Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai đánh giá, xác nhận đạt yêu cầu và cấp chứng chỉ kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an ninh mạng thông qua chương trình bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ theo từng đối tượng liên quan”; “Chính phủ quy định chi tiết chuẩn kiến thức, nội dung chương trình bồi dưỡng, thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ và lộ trình áp dụng đối với từng đối tượng liên quan”.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, các chuyên gia đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng đều thống nhất rằng việc Luật An ninh mạng mới có các quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng cho cộng đồng và cũng như đội ngũ nhân sự chuyên trách là rất cần thiết.

Chủ tịch Công ty VSEC Trương Đức Lượng, người đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, phân tích: Bản chất của chuyện đảm bảo an ninh mạng không thể thực hiện được nếu thiếu con người, nhân sự. Con người ở đây có nhiều mức độ, có người làm quản lý, người làm chính sách, chuyên gia và trong chuyên gia lại có nhiều loại chuyên gia.

“Vì thế, tôi thấy cần đưa các quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng vào luật để tạo ra một hành lang pháp lý giúp các cơ quan, tổ chức có thể dễ dàng hơn trong việc triển khai các hoạt động đào tạo chẳng hạn, hay triển khai những việc liên quan đến phát triển con người liên quan an ninh mạng”, ông Trương Đức Lượng nêu quan điểm.

Chia sẻ kỳ vọng với Luật An ninh mạng mới, chuyên gia Trương Đức Lượng bày tỏ, ở góc độ cộng đồng làm an ninh mạng, ông mong muốn là Luật An ninh mạng sau khi được Quốc hội xem xét thông qua, sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, lành mạnh các cộng đồng về an ninh mạng Việt Nam theo hướng đa dạng hơn, đi vào chiều sâu hơn để tạo thành một bệ đỡ trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của nhà nước.

“Còn ở góc độ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, tôi mong muốn khi Luật An ninh mạng mới được ban hành, luật sẽ không quản lý một cách cứng nhắc, mà sẽ là bệ đỡ để tạo ra một thị trường an toàn, an ninh mạng rộng lớn hơn, minh bạch hơn để các công ty có thể tham gia một cách thoải mái”, ông Trương Đức Lượng nhấn mạnh.