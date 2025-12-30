Người ta thường nghĩ rằng chỉ cần một vụ kiện lớn từ Apple cũng đủ để khiến bất kỳ “leaker” công nghệ nào phải im lặng. Nhưng Jon Prosser lại là ngoại lệ. Bất chấp những cáo buộc liên quan đến việc đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu tiếp cận iOS 26, Prosser vẫn tiếp tục tung ra loạt hình ảnh render chi tiết nhất từ trước đến nay của chiếc “iPhone Fold”.

Màn hình bên trong kiểu iPad 7,8 inch của iPhone Fold. Ảnh: Front Page Technology (Fpt)

Rõ ràng, nỗ lực giữ kín tương lai thiết bị màn hình gập của Apple đang gặp khó khăn, khi chiếc máy dần bước ra khỏi “bóng tối” với hình hài cụ thể hơn bao giờ hết.

Theo những thông tin mới nhất, Apple được cho là đã chọn xong hướng đi thiết kế, cấu hình và cả chiến lược giá bán. Điều này khiến cộng đồng công nghệ tin rằng thời điểm ra mắt dòng iPhone màn hình gập đầu tiên có lẽ không còn quá xa.

Dạng gập kiểu “sách”: quen thuộc nhưng đậm dấu ấn Apple

Thay vì theo đuổi dạng gập vỏ sò kiểu “flip”, Apple được cho là đã chính thức chọn thiết kế gập dạng quyển sách, tương tự Samsung Galaxy Z Fold 6 hay Google Pixel 9 Pro Fold.

Khi mở ra, máy sẽ sở hữu màn hình lớn tới 7,8 inch, đủ để mang lại trải nghiệm như một chiếc tablet cỡ nhỏ. Khi gập lại, người dùng vẫn có một màn hình phụ 5,5 inch đủ tiện dụng cho thao tác hàng ngày.

Đây là lựa chọn hợp lý. Bởi bản chất của điện thoại màn hình gập không chỉ là làm cho một chiếc máy nhỏ gọn hơn, mà là mở rộng không gian hiển thị, mang lại khả năng làm việc và giải trí lớn hơn trong khi vẫn bỏ túi được. Triết lý thiết kế của Apple lần này mang hơi hướng iPad mini thu nhỏ, nhưng là chiếc iPad mini… vừa túi quần.

Ấn tượng hơn, tin đồn cho biết máy khi gập chỉ dày khoảng 9mm. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện nay đã ở mức khoảng 8,75mm. Nếu Apple thực sự nhét được màn hình gập cùng cơ cấu bản lề phức tạp vào thân máy mỏng như vậy, đó sẽ là một kỳ tích kỹ thuật đúng nghĩa.

Giải quyết “kẻ thù số một”: vết gấp trên màn hình

Điểm khiến nhiều người ngại nhất khi mua điện thoại gập chính là vết hằn trên màn hình. Apple được cho là không chấp nhận sự “thỏa hiệp” này và ám ảnh với việc phải xử lý triệt để trước khi tung sản phẩm ra thị trường.

Theo tin đồn, iPhone Fold khi gập chỉ dày khoảng 9mm. Ảnh: Front Page Technology

Theo Prosser, hãng đang thử nghiệm giải pháp tấm kim loại chuyên dụng để phân bổ lực đều trên bề mặt. Đồng thời, cơ chế bản lề chất liệu kim loại lỏng cũng được nhắc tới như một nỗ lực nhằm loại bỏ hoàn toàn vết lõm giữa màn hình.

Hầu hết người dùng từng trải nghiệm điện thoại gập đều đồng ý rằng nếp gấp chính là lý do khiến họ quay lại máy màn hình phẳng. Nếu Apple làm được điều mà cả ngành công nghiệp vẫn đang bế tắc, tạo nên màn hình gập phẳng hoàn hảo ngay từ thế hệ đầu tiên, họ sẽ lập tức đặt ra tiêu chuẩn mới.

Tuy vậy, cũng không ít nguồn tin cho rằng Apple vẫn đang trong quá trình tinh chỉnh và chưa thể đạt đến mức “không nếp gấp tuyệt đối”. Vì thế, vẫn cần có thêm những thông tin xác thực hoặc chờ đến khi sản phẩm thực sự xuất hiện.

Touch ID quay lại và lý do thuyết phục

Điều gây bất ngờ nhất lại không phải màn hình, mà là hệ thống bảo mật sinh trắc học. Prosser cho biết iPhone màn hình gập nhiều khả năng sẽ loại bỏ Face ID và thay bằng Touch ID tích hợp trong nút nguồn. Nghe có vẻ như bước lùi, nhưng thực tế đây là quyết định mang tính hợp lý cao.

Khi thiết bị có thể thay đổi hình dạng liên tục, việc căn chỉnh gương mặt với hệ thống Face ID trở nên bất tiện. Trong khi đó, cảm biến vân tay lại hoạt động ổn định ở mọi tư thế cầm máy. Về mặt công thái học, đây là lựa chọn thông minh thay vì phụ thuộc vào hệ thống nhận diện khuôn mặt cố định.

Bên trong, máy được kỳ vọng trang bị modem C2 thế hệ thứ hai do Apple tự phát triển, cùng viên pin khủng khoảng 5400mAh đến 5800mAh – con số cần thiết để nuôi màn hình 7,8 inch trong cả ngày dài. Tuy nhiên, độ mỏng chỉ 4,5mm khi mở ra cũng khiến không ít người lo lắng về độ bền khi chịu va đập mạnh.

Sang trọng, cao cấp… và cực kỳ đắt đỏ

Cuối cùng, điều mà ai cũng quan tâm là giá bán iPhone gập. Những nguồn tin hiện tại đều chỉ về mức giá khởi điểm từ 2.000 đến 2.500 USD. Đây không còn là một chiếc smartphone đơn thuần, mà giống một món đồ trang sức công nghệ đắt giá.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Không loại trừ khả năng Apple sẽ không gọi thiết bị này là “iPhone Fold”, mà chọn cái tên “iPhone Ultra” để nhấn mạnh độ xa xỉ. Dù tên gọi là gì, đây chắc chắn là “canh bạc” lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua. Họ tham gia thị trường muộn, nhưng rõ ràng không định tham gia chỉ để “cho có mặt”. Mục tiêu là tạo ra chuẩn mực mới.

Nếu những hình ảnh và thông tin hiện nay trở thành sự thật, có lẽ sự chờ đợi bấy lâu của người dùng sẽ hoàn toàn xứng đáng, miễn là họ đủ khả năng “móc hầu bao”. Apple đang chuẩn bị bước vào cuộc chơi màn hình gập không chỉ để cạnh tranh, mà để tái định nghĩa toàn bộ cuộc đua này.

(Theo Gizchina, PhoneArena, MacRumors)