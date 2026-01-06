Tháng 1 hằng năm vốn không phải là “mùa cao điểm” của Apple. Truyền thống nhiều năm cho thấy hãng hiếm khi tung ra phần cứng mới ngay từ tuần lễ đầu tiên của năm.

Các bản cập nhật hệ điều hành xuất hiện trong giai đoạn này cũng thường chỉ mang tính tinh chỉnh nhỏ, chuẩn bị nền tảng cho những bước đi quan trọng hơn vào mùa xuân.

Không nhiều khả năng Apple tạo “địa chấn” trong tháng 1. Ảnh: Apple

Năm 2026 dường như cũng không ngoại lệ. Vẫn có một hy vọng mong manh rằng Apple có thể tung ra vài sản phẩm bất ngờ, nhưng khả năng cao là những ra mắt lớn sẽ phải chờ đến tháng 3 hoặc tháng 4.

Trong khi các bản cập nhật iOS 26.3 dự kiến chỉ là những nâng cấp nhẹ, hy vọng lớn nhất đầu năm có lẽ sẽ đến từ Apple Arcade và Apple TV+, nơi người dùng có thể mong đợi nhiều nội dung hấp dẫn hơn.

Chờ đợi làn gió mới từ phần cứng

Lần gần nhất Apple phát hành sản phẩm mới vào tháng 1 là năm 2023, với Mac mini và MacBook Pro phiên bản M2 Pro/Max.

Trước đó phải quay ngược hơn cả thập kỷ, chỉ có Apple TV thế hệ thứ 3 ra mắt vào tháng 1. Đây là dấu hiệu rõ ràng: tháng đầu năm hiếm khi là thời điểm Apple lựa chọn cho những “bom tấn” công nghệ.

Điều thú vị là đúng những sản phẩm từng xuất hiện trong các kỳ tháng 1 trước đây lại đang được đồn đoán sẽ ra mắt vào đầu năm 2026. Apple TV 4K mới vốn được kỳ vọng trình làng từ năm 2025 nhưng đã “lỡ hẹn”.

MacBook Pro M5 cũng mới chỉ có bản chuẩn, chưa có biến thể M5 Pro hoặc M5 Max như giới công nghệ mong đợi. Vì vậy, không loại trừ khả năng Apple sẽ bất ngờ đưa chúng vào tháng 1 năm nay.

Bên cạnh đó, người dùng vẫn đang chờ phiên bản HomePod mini nâng cấp và AirTag thế hệ thứ hai. Nếu Apple muốn tạo sức nóng đầu năm, một “cơn mưa” sản phẩm nhỏ nhưng đáng chú ý hoàn toàn có thể xuất hiện.

Một thiết bị khác đang thu hút sự chú ý là mẫu MacBook giá rẻ mới, sản phẩm được đồn đoán sẽ ra mắt nửa đầu năm 2026.

Nếu là thời điểm của nhiều năm trước, nó gần như chắc chắn sẽ xuất hiện tại sự kiện Macworld San Francisco tháng 1.

Nhưng theo nhiều dự đoán, Apple có thể sẽ để dành nó cho mùa xuân, cùng với loạt phần cứng khác để tạo thành một đợt ra mắt quy mô hơn.

Bước đệm iOS 26.3, tâm điểm là 26.4

Các bản cập nhật 26.3 hiện đang trong giai đoạn beta và nếu theo truyền thống, Apple thường phát hành phiên bản x.3 vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2.

Tuy nhiên, những gì được hé lộ đến nay cho thấy đây không phải là bản cập nhật mang tính đột phá.

iOS 26.3 chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu của Liên minh châu Âu, như hỗ trợ chuyển tiếp thông báo sang thiết bị bên thứ ba hay quy trình thiết lập mới giúp người dùng chuyển đổi giữa iPhone và Android dễ dàng hơn.

Đây là những thay đổi quan trọng về luật pháp, nhưng không phải là thứ khiến người dùng cảm thấy “wow”.

Trái lại, mọi kỳ vọng đang dồn về iOS 26.4. Nếu các tin đồn trở thành sự thật, đây sẽ là thời điểm Siri bước sang một kỷ nguyên mới: thông minh hơn, trò chuyện tự nhiên hơn và sở hữu những khả năng rộng mở hơn nhiều so với hiện nay.

Một Siri “tái sinh” có thể trở thành điểm nhấn lớn nhất của Apple trong giai đoạn đầu năm.

Apple TV+: loạt nội dung mới đáng mong chờ

Nếu phần cứng còn chờ đợi, thì dịch vụ mới là nơi người dùng có thể cảm nhận rõ nhịp sôi động của Apple. Apple TV+ đang chuẩn bị đón loạt phim, series và chương trình mới, hứa hẹn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Tehran – Mùa 3 (9/1): Series gián điệp gay cấn tiếp tục câu chuyện về nữ đặc vụ – hacker Mossad thâm nhập Tehran. Sau những biến cố dữ dội ở cuối mùa 2, Tamar buộc phải tìm cách xây dựng lại niềm tin với Mossad, đồng thời chiến đấu để sinh tồn trong cuộc chơi sinh tử đầy căng thẳng.

Hijack – Mùa 2 (14/1): Từ bầu trời đến đường ray, phần 2 của “Hijack” đưa Sam Nelson vào bối cảnh hoàn toàn mới tại hệ thống tàu điện ngầm Berlin, hứa hẹn tiếp tục mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở đúng chất thương hiệu.

Drops of God – Mùa 2 (21/1): Camille và Issei phải đối mặt thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay: truy tìm nguồn gốc loại rượu vang vĩ đại nhất thế giới, bí ẩn mà ngay cả huyền thoại Alexandre Léger cũng không thể giải mã.

Shrinking – Mùa 3 (28/1): Một trong những series được yêu thích nhất của Apple trở lại, tiếp tục khắc họa hành trình của vị bác sĩ tâm lý đang học cách hàn gắn cuộc đời mình bằng những lựa chọn khác biệt, vừa cảm động vừa hài hước.

Yo Gabba GabbaLand! – Mùa 2 (30/1): Thế giới giải trí cho trẻ em tiếp tục mở rộng với các nhân vật quen thuộc và nhiều hoạt động vui nhộn, sáng tạo, mang lại niềm vui cho cả trẻ nhỏ lẫn phụ huynh.

Apple Arcade: khai màn năm mới với loạt game cuốn hút

Apple Arcade thường phát hành trò chơi mới vào thứ Sáu đầu tiên mỗi tháng, và tháng 1/2026 cũng không ngoại lệ.

Người chơi có thể mong đợi những lựa chọn đa dạng từ thư giãn, vui nhộn đến thử thách kỹ năng:

True Skate+ (8/1): Trải nghiệm mô phỏng trượt ván thực tế dưới góc nhìn thứ nhất, nơi người chơi điều khiển ván bằng chính thao tác ngón tay.

Cozy Caravan (8/1): Hóa thân thành nhân vật động vật đáng yêu và bước vào hành trình phiêu lưu êm đềm trên chiếc caravan nhỏ.

Potion Punch 2+ (8/1): Một thế giới nấu nướng giả tưởng với nhịp chơi nhanh, giải trí và đầy màu sắc. Sago Mini Jinja’s Garden (8/1): Trò chơi làm vườn nhẹ nhàng dành cho mọi lứa tuổi, mang phong cách gần gũi và ấm áp đúng chất Sago Mini.

Apple có thể sẽ bắt đầu năm 2026 một cách khá điềm tĩnh. Không nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy những thay đổi mang tính “địa chấn” trong tháng 1, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự nhàm chán.

Các bản cập nhật phần mềm đặt nền móng cho những tính năng lớn hơn, Apple TV+ tiếp tục tăng tốc với nội dung chất lượng, và Apple Arcade vẫn duy trì vai trò là nền tảng giải trí ổn định.

Quan trọng hơn, mọi dấu hiệu đều cho thấy “điểm nổ” thật sự sẽ đến vào mùa xuân, khi những sản phẩm phần cứng lớn, cùng phiên bản Siri hoàn toàn mới, nhiều khả năng sẽ định hình hướng đi của Apple trong suốt năm 2026.

(Theo MacRumors, Macworld, AppleInsider)