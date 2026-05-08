Apple đang bị đồn đoán sẽ thực hiện một trong những thay đổi lớn nhất trong chiến lược phát hành iPhone trong nhiều năm qua: trì hoãn mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn.

iPhone 18 tiêu chuẩn được đồn đoán sẽ ra mắt cùng iPhone 18e và iPhone Air 2 vào mùa xuân năm 2027. Ảnh: MacRumors

Theo nguồn tin rò rỉ nổi tiếng “Fixed Focus Digital” trên Weibo, đây không phải là quyết định bất đắc dĩ do vấn đề kỹ thuật, mà là một bước đi có tính toán nhằm tối đa hóa lợi nhuận và củng cố vị thế của Apple trên thị trường smartphone toàn cầu.

Trong hai bài đăng mới nhất, leaker này cho biết việc hạ cấp cấu hình của iPhone 18 gần như là điều không thể tránh khỏi do những khó khăn kéo dài trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, thay vì tung ra thị trường một thiết bị bị cắt giảm quá nhiều tính năng trong thời gian gấp rút, Apple được cho là đã chủ động lùi lịch phát hành để có thêm thời gian điều chỉnh chiến lược.

Theo nguồn tin, Apple muốn kéo dài vòng đời thương mại của iPhone 17 bằng cách duy trì sản lượng lớn trong thời gian dài hơn bình thường.

Điều này giúp mẫu iPhone thế hệ hiện tại tiếp tục thống trị phân khúc phổ thông trước khi phiên bản kế nhiệm với cấu hình thấp hơn xuất hiện.

iPhone 17 trở thành “át chủ bài” tại Trung Quốc

Một trong những mục tiêu quan trọng của Apple là đảm bảo nguồn cung iPhone 17 đủ lớn để tham gia mạnh mẽ vào mùa mua sắm Double 11 tại Trung Quốc cuối năm nay.

Đây là sự kiện thương mại điện tử lớn nhất thế giới, còn được gọi là Ngày Độc thân, nơi các hãng smartphone cạnh tranh cực kỳ quyết liệt để giành thị phần.

Trong bối cảnh các thương hiệu Android Trung Quốc như Huawei, Xiaomi hay Vivo đang liên tục tăng tốc với AI và phần cứng cao cấp, Apple được cho là muốn tận dụng tối đa sức hút của iPhone 17 trước khi đưa ra một mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn bị tinh giản nhiều hơn.

Fixed Focus Digital mô tả chiến lược này là một “cơ chế điều chỉnh thị trường cực kỳ thông minh”.

Theo đó, nếu iPhone 18 xuất hiện muộn hơn khoảng 18 tháng so với iPhone 17, người dùng sẽ dễ chấp nhận hơn việc thiết bị mới có cấu hình thấp hơn.

Khi ấy, iPhone 17 đã có đủ thời gian để thống trị phân khúc chủ lực và tạo ra nền tảng doanh số vững chắc cho Apple.

Chiến lược này cũng được cho là giúp hãng giảm áp lực chi phí sản xuất trong giai đoạn ngành công nghiệp điện tử toàn cầu vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện và giá thành bán dẫn tăng cao.

iPhone 18 bị đồn sẽ cắt giảm cả chip lẫn màn hình

Những thông tin mới tiếp tục nối dài loạt tin đồn trước đó về việc iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị “hạ cấp” đáng kể. Fixed Focus Digital từng tiết lộ Apple đang thực hiện nhiều điều chỉnh trong quy trình sản xuất nhằm cắt giảm chi phí cho thiết bị này.

Không chỉ màn hình, ngay cả bộ xử lý A-series cũng được cho là sẽ bị ảnh hưởng. Apple thậm chí có thể đổi cách đặt tên chip để giảm sự chú ý của người dùng đối với việc hiệu năng bị cắt giảm so với các thế hệ trước.

Nguồn tin cũng cho biết quá trình thử nghiệm kỹ thuật EVT (Engineering Validation Testing) của iPhone 18 và iPhone 18e đang được tiến hành song song trong tháng 6.

Điều này cho thấy hai mẫu máy có thể dùng chung nhiều thành phần phần cứng và nền tảng kỹ thuật hơn trước đây.

Đáng chú ý hơn, một số linh kiện giữa iPhone 18 và mẫu giá rẻ iPhone 18e được cho là có khả năng hoán đổi cho nhau trong chuỗi cung ứng.

Đây được xem là bằng chứng cho thấy khoảng cách cấu hình giữa hai thiết bị đang bị thu hẹp rõ rệt.

Leaker này nhấn mạnh: “Hãy tin tôi, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn đã bị hạ cấp và việc trì hoãn ra mắt là quyết định cuối cùng, sẽ không thay đổi”.

Apple có thể thay đổi hoàn toàn lịch phát hành iPhone

Nếu các tin đồn chính xác, Apple sẽ áp dụng lịch ra mắt chia tách hoàn toàn mới cho dòng iPhone trong tương lai.

Theo đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone gập được đồn đoán mang tên “iPhone Ultra” sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026 như thường lệ.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ bị dời sang mùa xuân năm 2027.

Chiến lược tách riêng thời điểm phát hành giữa dòng Pro và dòng tiêu chuẩn thực tế đã xuất hiện trong các báo cáo từ năm ngoái.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cùng tờ Nikkei đều từng xác nhận Apple đang nghiên cứu mô hình này.

Giới phân tích cho rằng đây là cách Apple muốn tối ưu hóa chu kỳ doanh thu trong cả năm thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một đợt ra mắt lớn vào tháng 9.

Đồng thời, việc đưa dòng Pro ra mắt sớm hơn cũng giúp Apple tập trung quảng bá các công nghệ tiên tiến như AI, chip mới hay iPhone gập mà không bị “pha loãng” bởi các mẫu tiêu chuẩn giá thấp hơn.

Nếu chiến lược này thành công, Apple có thể tạo ra một chu kỳ kinh doanh hoàn toàn mới cho iPhone: dòng Pro dẫn đầu công nghệ và lợi nhuận, trong khi dòng tiêu chuẩn đóng vai trò duy trì thị phần đại chúng với chi phí tối ưu hơn.

(Theo AppleInsider, MacRumors)