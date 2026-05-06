Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các hãng không chỉ chạy đua về thông số mà còn phải tìm cách tạo ra khác biệt thực sự trong trải nghiệm. Với Galaxy S27 Ultra, Samsung dường như đang chọn cách kết hợp giữa di sản công nghệ và những cải tiến hiện đại.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Khẩu độ biến thiên: tính năng cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị ống kính khẩu độ biến thiên, một tính năng từng xuất hiện trên Galaxy S9 vào năm 2018. Khi đó, Samsung là một trong những hãng đầu tiên đưa công nghệ này lên smartphone thương mại.

Khẩu độ biến thiên cho phép camera thay đổi độ mở ống kính tùy theo điều kiện ánh sáng. Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ lớn giúp thu nhiều ánh sáng hơn, còn khi chụp ngoài trời, khẩu độ nhỏ lại giúp ảnh sắc nét và giảm hiện tượng cháy sáng. Về lý thuyết, đây là một trong những cách hiệu quả nhất để cải thiện chất lượng ảnh mà không chỉ phụ thuộc vào phần mềm.

Điểm đáng chú ý là lần trở lại này có thể đi kèm với cảm biến hoàn toàn mới, giúp khai thác tối đa lợi ích của công nghệ này, điều mà các thế hệ trước chưa làm được triệt để.

Ngoài khẩu độ biến thiên, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ sở hữu cảm biến chính 200MP thế hệ mới, thậm chí có kích thước lớn hơn đáng kể so với các phiên bản trước. Đây là yếu tố then chốt, bởi cảm biến lớn kết hợp với khẩu độ linh hoạt sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt về chất lượng hình ảnh.

Bên cạnh đó, Samsung có thể tích hợp công nghệ LOFIC nhằm cải thiện dải tương phản động (dynamic range). Điều này giúp camera xử lý tốt hơn các cảnh có độ chênh sáng cao, chẳng hạn như chụp ngược sáng hoặc cảnh có nhiều vùng sáng – tối phức tạp.

Một thay đổi gây tranh cãi khác là khả năng Samsung sẽ loại bỏ camera zoom quang 3x. Nếu điều này xảy ra, hãng có thể đang tái cấu trúc hệ thống camera theo hướng tập trung vào chất lượng cảm biến chính và các thuật toán xử lý ảnh tiên tiến.

Dù việc Samsung đưa khẩu độ biến thiên trở lại có thể gây bất ngờ, nhưng đây không phải là xu hướng hoàn toàn mới. Trong vài năm qua, nhiều hãng như Oppo, Sony, Honor hay Xiaomi đã thử nghiệm hoặc triển khai công nghệ tương tự trên các dòng flagship.

Đáng chú ý, Huawei cũng đã tích cực sử dụng khẩu độ biến thiên trên nhiều thiết bị cao cấp gần đây. Điều này cho thấy ngành công nghiệp smartphone đang dần quay lại với những giải pháp phần cứng “cốt lõi” thay vì chỉ dựa vào xử lý phần mềm.

Ở chiều ngược lại, các tin đồn gần đây cho thấy iPhone 18 Pro cũng có thể lần đầu tiên được trang bị công nghệ này. Nếu điều đó trở thành sự thật, khẩu độ biến thiên có thể nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới cho các flagship trong vài năm tới.

Trùng hợp hay chiến lược cạnh tranh?

Dù Samsung từng tiên phong với công nghệ này từ thời Galaxy S9, việc “tái sinh” nó vào đúng thời điểm Apple được cho là đang chuẩn bị áp dụng khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây là sự trùng hợp hay một động thái mang tính chiến lược?

Trong những năm gần đây, không ít lần Samsung bị cho là phản ứng theo các xu hướng do Apple khởi xướng, hoặc ngược lại. Từ thiết kế, tính năng đến định hướng sản phẩm, ranh giới giữa “học hỏi” và “cạnh tranh trực tiếp” ngày càng trở nên mờ nhạt.

Tuy nhiên, xét trên thực tế, việc tái sử dụng một công nghệ cũ nhưng hiệu quả không phải là điều tiêu cực. Ngược lại, nếu được triển khai đúng cách với phần cứng hiện đại, khẩu độ biến thiên có thể mang lại bước tiến thực sự cho nhiếp ảnh di động.

Với hàng loạt nâng cấp được đồn đoán, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành một trong những thiết bị quan trọng nhất của Samsung trong giai đoạn tới. Không chỉ đơn thuần là nâng cấp phần cứng, sản phẩm này có thể phản ánh chiến lược dài hạn của hãng: kết hợp đổi mới với việc tận dụng những giá trị đã được kiểm chứng.

Dù còn quá sớm để khẳng định tất cả các thông tin rò rỉ là chính xác, nhưng rõ ràng Samsung đang chuẩn bị cho một bước đi lớn. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng như kỳ vọng, Galaxy S27 Ultra có thể không chỉ là một bản nâng cấp mà còn là sự tái định nghĩa cách smartphone chụp ảnh trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Macworld)