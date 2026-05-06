Trong thế giới smartphone hiện nay, sự khác biệt về công nghệ pin đang tạo ra một “khoảng cách thế hệ” rõ rệt. Ở một bên, những ông lớn như Apple và Samsung vẫn trung thành với pin lithium-ion truyền thống. Ở bên còn lại, các hãng Trung Quốc như Oppo và Xiaomi đã chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tom's Guide

Sự thay đổi này không chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, pin silicon-carbon cho phép các flagship mới có dung lượng lớn hơn khoảng 25–35% so với pin lithium-ion thông thường. Dù vậy, Apple và Samsung vẫn tự tin quảng bá thời lượng pin “dùng cả ngày” trong các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Công bằng mà nói, tuyên bố này không phải không có cơ sở. Những thiết bị như iPhone 17 Pro Max từng cho thấy khả năng vượt mặt nhiều flagship Android, bao gồm cả Galaxy S26 Ultra, về thời lượng sử dụng pin trong các bài thử nghiệm.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: khi so sánh với những thiết bị sở hữu pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn nhiều, lợi thế đó còn tồn tại hay không?

Thông số phần cứng: đối thủ của 17 Pro Max chiếm ưu thế rõ rệt

Trước khi đi vào thử nghiệm thực tế, hãy nhìn qua thông số phần cứng. Apple không công bố chính thức dung lượng pin, nhưng nhiều nguồn tin uy tín cho rằng iPhone 17 Pro Max có pin khoảng 4.823mAh (bản có khay SIM), hoặc 5.088mAh với phiên bản eSIM tại Mỹ.

Đây là bước nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Không chỉ tăng dung lượng pin, Apple còn cải tiến hệ thống tản nhiệt với công nghệ buồng hơi lần đầu tiên xuất hiện, nhằm kiểm soát nhiệt lượng từ chip A19 Pro. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây lên tới 40W.

Trong khi đó, Oppo Find X9 Ultra lại tỏ ra vượt trội với viên pin silicon-carbon dung lượng lên tới 7.050mAh, một trong những con số lớn nhất trên dòng flagship “Ultra”. Máy còn hỗ trợ sạc nhanh 100W, bỏ xa đối thủ.

Không dừng lại ở đó, thiết bị này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng hệ thống tản nhiệt 3D Cryo-velocity, giúp duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Trên lý thuyết, Oppo đang dẫn trước rõ ràng. Nhưng liệu điều này có được phản ánh trong trải nghiệm thực tế?

Thử nghiệm pin: Oppo tiếp tục dẫn trước

Để kiểm chứng, cả hai thiết bị được đưa vào bài test phát video YouTube liên tục. Cùng một video, độ phân giải 1080p, kết nối Wi-Fi, độ sáng khoảng 50% và bắt đầu từ mức pin 100% trong vòng ba giờ.

Oppo Find X9 Ultra. Ảnh: Tom's Guide

Sau ba giờ, iPhone 17 Pro Max giảm xuống còn 90% pin, một kết quả rất ấn tượng nếu xét riêng lẻ.

Tuy nhiên, Oppo Find X9 Ultra còn làm tốt hơn khi vẫn giữ được 94% pin sau cùng thời gian.

Khoảng cách này thoạt nhìn không quá lớn, nhưng việc chỉ tiêu hao 6% pin sau ba giờ phát video liên tục là điều hiếm thấy. Nếu suy rộng ra, điều này cho thấy Find X9 Ultra hoàn toàn có thể trụ vững cả ngày dài sử dụng với cường độ cao.

Thử nghiệm sạc: Khoảng cách càng bị nới rộng

Dung lượng pin lớn là một chuyện, nhưng tốc độ sạc cũng quan trọng không kém. Vì vậy, bài test tiếp theo tập trung vào khả năng sạc.

iPhone 17 Pro Max được sạc bằng củ 40W của Apple, trong khi Oppo Find X9 Ultra sử dụng sạc nhanh 100W SuperVOOC (cùng công nghệ với OnePlus).

Apple tuyên bố máy có thể đạt 50% trong khoảng 20 phút. Thực tế, thiết bị đạt 35% sau 15 phút và 64% sau 30 phút, một kết quả tốt.

Nhưng một lần nữa, Oppo vượt lên. Find X9 Ultra đạt 44% sau 15 phút và 74% sau 30 phút, trong khi đang sạc một viên pin lớn hơn đáng kể.

Điều này khiến kết quả trở nên ấn tượng hơn nhiều, bởi tốc độ sạc cao kết hợp với dung lượng pin lớn là một lợi thế kép.

Nhìn tổng thể, bài thử nghiệm cho thấy Apple đã cải thiện đáng kể cả thời lượng pin lẫn tốc độ sạc trên iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, các đối thủ đến từ Trung Quốc đang tiến xa hơn một bước với công nghệ pin silicon-carbon.

Oppo Find X9 Ultra không chỉ nổi bật về pin, mà còn gây ấn tượng với camera và thiết kế tổng thể. Đây rõ ràng là một trong những smartphone toàn diện nhất hiện nay.

Điều đáng chú ý là nếu Apple và Samsung sớm chuyển sang công nghệ pin mới, cuộc đua có thể sẽ thay đổi đáng kể. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang ở thế “đuổi theo” so với những gì Oppo và các hãng Trung Quốc đang làm.

Trong cuộc chiến pin smartphone, tương lai rõ ràng đang thuộc về silicon-carbon và Oppo đang là một trong những người dẫn đầu.

(Theo Tom's Guide)