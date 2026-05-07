Trong nhiều thế hệ, dòng Galaxy S Ultra của Samsung, bao gồm cả S26 Ultra, luôn được xem là chuẩn mực của smartphone chụp ảnh. Với hệ thống bốn camera sau và cảm biến chính lên tới 200MP, thiết bị này dường như sở hữu đầy đủ “vũ khí” cần thiết cho nhiếp ảnh di động. Nhưng câu hỏi đặt ra là: như vậy đã thực sự đủ chưa?

Người dùng mong muốn có đột phá nâng cấp camera trên Galaxy S27 Ultra.

Câu trả lời, theo phản hồi từ người dùng, có lẽ là chưa. Và thậm chí còn là rất chưa đủ.

Nhu cầu thay đổi mang tính bước ngoặt

Một cuộc khảo sát gần đây đã đặt ra câu hỏi: điều gì sẽ khiến mẫu Galaxy S27 Ultra trở nên đáng mua? Kết quả thu được cho thấy một xu hướng rất rõ ràng và khó có thể phớt lờ.

Có tới 60,41% người tham gia mong muốn một cuộc “đại tu toàn diện” cho hệ thống camera. Điều này cho thấy những cải tiến nhỏ lẻ, mang tính lặp lại qua từng năm đã không còn đủ sức thuyết phục. Trong khi đó, 19,35% cho rằng chỉ cần bổ sung thêm cảm biến mới là đủ và 10,85% nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cấp phần mềm cùng hệ thống quang học.

Đáng chú ý, chỉ vỏn vẹn 9,38% tin rằng camera hiện tại đã đủ tốt. Khi nhìn tổng thể, bức tranh hiện ra rất rõ: người dùng đã bắt đầu mất kiên nhẫn với những thay đổi mang tính “cầm chừng”.

Một số rò rỉ gần đây cho thấy Samsung có thể sẽ thực hiện thay đổi đáng kể trên thế hệ tiếp theo. Cụ thể, Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ chuyển từ hệ thống bốn camera xuống còn ba camera, đồng nghĩa với việc loại bỏ ống kính zoom 3x 10MP vốn đã tồn tại nhiều năm.

Đây rõ ràng là một bước đi táo bạo, nhưng liệu nó có đủ để được coi là “lột xác”? Câu trả lời phụ thuộc vào việc Samsung có thể tối ưu hóa ba cảm biến còn lại đến mức nào. Nếu hãng tận dụng tốt tài nguyên phần cứng còn lại, việc giảm số lượng camera chưa chắc đã là điểm trừ, thậm chí có thể là cơ hội để nâng cao chất lượng tổng thể.

Những thông tin rò rỉ còn cho thấy Samsung đang phát triển một cảm biến chính hoàn toàn mới. Camera chính của S27 Ultra có thể sẽ được trang bị công nghệ khẩu độ biến thiên cùng hỗ trợ dải tương phản động siêu cao (LOFIC).

Nếu những nâng cấp này trở thành hiện thực, đây có thể chính là điều người dùng mong đợi bấy lâu. Việc loại bỏ ống kính 10MP 3x kết hợp với một cảm biến chính “lột xác” hoàn toàn có thể giúp thiết bị thoát khỏi lối mòn kéo dài suốt nhiều thế hệ.

Phần mềm là mảnh ghép không thể bỏ qua

Tuy nhiên, phần cứng không phải là tất cả. Kết quả khảo sát cũng cho thấy người dùng đánh giá cao việc nâng cấp phần mềm và quang học. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: nếu Samsung thay đổi mạnh mẽ cấu trúc camera, liệu khả năng xử lý hình ảnh có theo kịp ngay từ đầu?

Câu trả lời hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng có một thực tế rõ ràng: dù phần cứng có mạnh mẽ đến đâu, nếu thuật toán xử lý ảnh, “bộ não” phía sau các megapixel, không đủ tinh vi, trải nghiệm người dùng sẽ khó đạt đến kỳ vọng.

Điểm mấu chốt là Samsung không thể tiếp tục duy trì chiến lược nâng cấp nhỏ giọt. Người dùng đã thể hiện rõ quan điểm của họ và thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng.

Các đối thủ như Vivo và Oppo đang liên tục gây ấn tượng với những giải pháp nhiếp ảnh tiên tiến, từ cảm biến lớn đến thuật toán xử lý AI mạnh mẽ. Trong khi đó, Apple cũng được đồn đoán sẽ mang công nghệ khẩu độ biến thiên lên thế hệ iPhone tiếp theo.

Áp lực cạnh tranh chưa bao giờ lớn đến vậy và khoảng cách giữa các hãng đang ngày càng thu hẹp.

Tương lai của dòng Galaxy S Ultra giờ đây phụ thuộc vào chính những quyết định của Samsung trong giai đoạn tới. Một cuộc “tạm dừng chiến lược” để đánh giá lại toàn bộ cách tiếp cận có thể là điều cần thiết.

Nếu tiếp tục đi theo lối mòn, Samsung có nguy cơ đánh mất vị thế vốn có trong cuộc đua camera smartphone. Nhưng nếu dám thay đổi một cách triệt để, cả về phần cứng lẫn phần mềm, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể trở lại như một biểu tượng dẫn đầu.

(Theo PhoneArena, Macworld)