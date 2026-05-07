Apple gần như chắc chắn sẽ giới thiệu thế hệ iPhone 18 Pro vào tháng 9 tới, khoảng thời gian quen thuộc cho sự kiện công nghệ lớn nhất năm của hãng.

iPhone 18 Pro Max sẽ có mới Dark Cherry dẫn đầu xu hướng năm 2026. Ảnh: Macworld

Nhiều nguồn tin cho rằng mùa thu này sẽ chứng kiến sự xuất hiện của ba thiết bị chủ lực gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là chiếc iPhone gập đầu tiên.

Sản phẩm mới này ngày càng được gọi nhiều với cái tên iPhone Ultra, dù khả năng Apple chọn tên iPhone Fold vẫn còn bỏ ngỏ.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là “có ra mắt hay không”, mà là ra mắt chính xác khi nào?. Dựa trên lịch sử tổ chức sự kiện và các quy luật quen thuộc của Apple, bức tranh về thời điểm ra mắt đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Ngày keynote: Apple vẫn trung thành với công thức cũ

Apple nổi tiếng là công ty có thói quen tổ chức sự kiện rất ổn định, ngoại trừ một vài trường hợp bất ngờ như AirPods Max thế hệ mới.

Sự kiện lớn nhất năm, nơi iPhone luôn là nhân vật trung tâm, gần như luôn diễn ra trong nửa đầu tháng 9, thường rơi vào thứ Ba hoặc thứ Tư, đôi khi là thứ Hai nhưng rất hiếm.

Một nguyên tắc bất thành văn khác là Apple không bao giờ tổ chức keynote vào ngày 11/9. Đồng thời, hãng cũng tránh ngày ngay sau Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ vì cần thời gian đưa báo chí và khách mời quốc tế đến trụ sở Cupertino.

Năm nay, Labor Day rơi vào thứ Hai, ngày 7/9, do đó ngày thứ Ba 8/9 gần như bị loại bỏ. Những mốc thời gian còn lại bao gồm thứ Tư 9/9 hoặc tuần kế tiếp với các lựa chọn như 15/9 và 16/9.

Trong số này, ngày 9/9 nổi lên như ứng viên sáng giá. Đây là ngày trùng với lịch hai năm gần đây (dù rơi vào thứ khác nhau), cho thấy Apple có xu hướng duy trì tính nhất quán.

Một số chuyên gia thậm chí tin rằng hãng sẽ tiếp tục “lặp lại công thức” này.

Dù vậy, vẫn tồn tại một yếu tố có thể làm thay đổi kế hoạch: chiếc iPhone gập.

Là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, iPhone Ultra (hoặc iPhone Fold) có thể gặp những thách thức về sản xuất, đặc biệt liên quan đến màn hình gập.

Trong quá khứ, Apple từng xử lý khá tốt việc ra mắt sản phẩm mới đúng lịch, như trường hợp iPhone Air.

Tuy nhiên, công nghệ màn hình gập phức tạp hơn đáng kể, nên khả năng trì hoãn nhẹ vẫn có thể xảy ra.

Dẫu vậy, dự đoán hợp lý nhất hiện tại vẫn nghiêng về việc sự kiện keynote diễn ra vào thứ Tư, ngày 9/9.

iOS 27: Bản chính thức sẽ đến ngay sau đó

Song song với phần cứng, Apple cũng sẽ phát hành phiên bản chính thức của hệ điều hành mới - iOS 27. Thông thường, bản cập nhật này được tung ra khoảng một tuần sau keynote, thường là thứ Hai hoặc thứ Ba kế tiếp.

Nếu sự kiện diễn ra vào ngày 9/9, iOS 27 nhiều khả năng sẽ được phát hành vào ngày 16/9 hoặc 17/9.

Đây cũng là thời điểm hàng triệu thiết bị iPhone hiện có sẽ được nâng cấp, trong khi các mẫu iPhone mới sẽ được cài sẵn hệ điều hành này khi xuất xưởng.

Đặt trước và ngày bán chính thức

Apple luôn duy trì lịch trình cực kỳ nhất quán cho hoạt động mở bán. Nếu keynote diễn ra vào ngày 9/9, đơn đặt trước cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mở vào thứ Sáu cùng tuần, tức ngày 11/9.

Thông thường, hệ thống đặt hàng bắt đầu từ 8h sáng theo giờ Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, người dùng có kinh nghiệm thường chuẩn bị trước bằng cách thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ đêm hôm trước để tăng cơ hội đặt mua ngay khi hệ thống mở.

Các bài đánh giá đầu tiên từ giới truyền thông sẽ xuất hiện vào đầu tuần kế tiếp, thường là thứ Ba hoặc thứ Tư trước ngày mở bán chính thức.

Đây là thời điểm quan trọng, ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Ngày lên kệ: Apple vẫn giữ “truyền thống vàng”

Với Apple, ngày mở bán chính thức gần như không bao giờ thay đổi: luôn là thứ Sáu của tuần kế tiếp sau keynote. Điều này giúp hãng tối ưu chuỗi cung ứng và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Theo đó, nếu sự kiện diễn ra ngày 9/9, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ lên kệ vào ngày 18/9. Trong trường hợp Apple lùi sự kiện sang tuần sau, ngày bán có thể rơi vào 25/9.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Apple sẽ chọn mốc sớm hơn để đảm bảo doanh số quý 4. Riêng mẫu iPhone Ultra có thể được công bố cùng lúc nhưng bán ra muộn hơn 1 - 2 tuần do độ phức tạp của sản xuất màn hình gập.

Việc trì hoãn ngày bán iPhone Ultra, nếu xảy ra, không chỉ vì lý do kỹ thuật mà còn là chiến lược truyền thông. Apple có thể tách riêng thời điểm đánh giá và mở bán sản phẩm này nhằm kéo dài chu kỳ chú ý của thị trường.

Bằng cách này, hãng có thể “chiếm sóng” truyền thông hai lần: đầu tiên với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, sau đó là iPhone Ultra.

Đây là chiến lược quen thuộc giúp Apple duy trì sự hiện diện liên tục trên các mặt báo và mạng xã hội.

Dù Apple chưa chính thức xác nhận, các dữ liệu lịch sử và quy luật tổ chức sự kiện cho thấy một kịch bản khá rõ ràng: keynote vào ngày 9/9, mở đặt trước ngày 11/9 và lên kệ ngày 18/9.

Điểm biến số lớn nhất vẫn nằm ở iPhone Ultra, thiết bị có thể đánh dấu bước ngoặt lớn nhất của Apple trong nhiều năm.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, mùa thu năm nay có thể trở thành một trong những đợt ra mắt iPhone đáng chú ý nhất thập kỷ.

(Theo Forbes, PhoneArena, MacRumors)