Dường như việc giữ kín các sản phẩm chưa ra mắt đang trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với Samsung. Dù trước đó hãng được cho là đã siết chặt các biện pháp bảo mật nội bộ nhằm ngăn chặn rò rỉ, thực tế lại cho thấy điều ngược lại: chính Samsung tiếp tục “tự làm lộ” sản phẩm của mình thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Galaxy Z Fold 8 Wide được cho là sẽ đối đầu với iPhone gập của Apple. Ảnh: Android Headlines

Trong bản dựng mới của One UI 9, các hình ảnh được cho là chính thức của dòng điện thoại gập sắp ra mắt đã bị phát hiện. Theo nguồn tin từ Android Authority, hai thiết bị mang tên Galaxy Z Fold 8 và phiên bản được đồn đoán là Galaxy Z Fold 8 Wide đã xuất hiện trong mã phần mềm.

Đây là lần đầu tiên giới công nghệ có thể nhìn thấy mặt lưng của phiên bản “Wide”, sau khi trước đó chỉ có các rò rỉ về màn hình và giao diện người dùng.

Thiết kế “bản rộng” lộ diện: Xác nhận gần như mọi tin đồn

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết bị mang mã nội bộ H8, được cho là Galaxy Z Fold 8 Wide, sở hữu thiết kế thấp và rộng, khác biệt rõ rệt so với kiểu dáng cao và hẹp quen thuộc của dòng Fold trước đây.

Đây chính là đặc điểm đã được nhiều nguồn tin không chính thức đề cập trước đó. Đáng chú ý, cụm camera phía sau của phiên bản Wide chỉ gồm hai ống kính chính, mang phong cách tương tự Galaxy S25 Edge.

Điều này cho thấy Samsung có thể đang định vị thiết bị này theo hướng khác biệt so với dòng Fold tiêu chuẩn, không chỉ về hình dáng mà còn về cấu hình camera.

Hình ảnh Galaxy Z Fold 8 Wide được tìm thấy trong giao diện One UI 9. Ảnh: Android Authority

Trong khi đó, hình ảnh của Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn (mã Q8) lại cho thấy rất ít thay đổi so với thế hệ trước. Máy vẫn giữ thiết kế cao, mỏng cùng cụm ba camera phía sau quen thuộc, tương tự Galaxy Z Fold 7.

Những chi tiết này gần như xác nhận rằng Samsung sẽ không tạo ra bước đột phá lớn về thiết kế cho phiên bản Fold 8 tiêu chuẩn, mà thay vào đó tập trung đổi mới ở biến thể Wide.

Nâng cấp phần cứng: Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn

Dù thiết kế không có nhiều thay đổi, Galaxy Z Fold 8 vẫn được kỳ vọng sẽ có những cải tiến đáng kể về phần cứng.

Theo các tin đồn gần đây, thiết bị có thể được trang bị viên pin dung lượng vượt mức 5.000 mAh, một bước nâng cấp đáng kể so với các thế hệ trước vốn bị hạn chế về dung lượng do thiết kế gập.

Bên cạnh đó, hỗ trợ sạc nhanh 45W cũng được nhắc đến như một điểm nâng cấp quan trọng.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những cải tiến đáng giá nhất, giúp dòng Fold bắt kịp xu hướng sạc nhanh đang phổ biến trên thị trường smartphone cao cấp.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Fold 8 Wide không chỉ đơn thuần là một biến thể mới, mà còn phản ánh xu hướng đang nổi lên trong ngành công nghiệp smartphone: điện thoại gập với tỷ lệ màn hình rộng hơn, gần giống tablet mini.

Động thái này được xem là câu trả lời trực tiếp của Samsung trước những tin đồn về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, có thể mang tên iPhone Ultra với thiết kế “bản rộng” tương tự.

Tuy nhiên, nếu tiến độ hiện tại không thay đổi, Samsung nhiều khả năng sẽ tung ra sản phẩm của mình trước khi Apple chính thức bước vào thị trường này.

Không chỉ Apple, Samsung cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Huawei.

Hãng công nghệ Trung Quốc gần đây đã ra mắt mẫu điện thoại gập dạng rộng Pura X Max tại thị trường nội địa, phát triển từ dòng Huawei Pura X.

Dù vậy, lợi thế toàn cầu vẫn đang nghiêng về Samsung và Apple, khi các thiết bị của Huawei khó có khả năng được phân phối rộng rãi ngoài Trung Quốc do nhiều yếu tố địa chính trị và hệ sinh thái.

Việc liên tục để lộ thông tin sản phẩm thông qua chính phần mềm nội bộ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát thông tin của Samsung.

Trong khi người dùng và giới công nghệ có thêm cơ hội tiếp cận sớm với các thiết bị mới, điều này cũng khiến yếu tố bất ngờ, vốn là một phần quan trọng trong chiến lược ra mắt sản phẩm, dần bị bào mòn.

(Theo Android Authority, PhoneArena)