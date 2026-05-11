Khi Apple ra mắt iPhone 16e vào năm ngoái với mức giá 599 USD, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là “quân bài chiến lược” giúp hãng mở rộng mạnh hơn sang phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, sau một năm xuất hiện trên thị trường, thiết bị này mới chỉ dừng lại ở mức “ổn”.

Apple cần một chiếc iPhone giá 399 USD để thâm nhập sâu vào thị trường Android. Ảnh: 9to5mac

Phiên bản nâng cấp năm nay được bổ sung chip A19, bộ nhớ lớn hơn cùng MagSafe, nhưng về cơ bản định vị sản phẩm gần như không thay đổi. Đây vẫn chỉ là một chiếc iPhone có mức giá dễ tiếp cận hơn đôi chút, thay vì một sản phẩm thực sự tạo đột phá về giá trị.

Doanh số của dòng máy này tương đối khả quan, nhưng chưa đủ sức tạo nên “hiệu ứng chuyển hệ” mạnh mẽ từ Android sang iPhone.

Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì MacBook Neo đã làm được với thị trường PC.

Có một điều đặc biệt trong màn ra mắt MacBook Neo hồi đầu năm mà iPhone 16e chưa từng tạo ra.

Nếu như iPhone 16e chỉ là “một chiếc điện thoại ổn với mức giá ổn”, thì MacBook Neo lại được xem là “một chiếc laptop rất tốt với mức giá tuyệt vời”.

MacBook Neo phá vỡ kỳ vọng của người dùng về khả năng tạo ra một sản phẩm giá rẻ của Apple. Trong khi đó, iPhone 16e hay thậm chí iPhone 17e lại đi đúng con đường quen thuộc mà người dùng vốn đã đoán trước: những chiếc iPhone được cắt giảm đôi chút để có giá thấp hơn, chứ chưa phải một cú hích thực sự về giá trị.

Vấn đề nằm ở chỗ Apple vẫn đang tiếp cận phân khúc giá rẻ theo kiểu “tận dụng linh kiện có sẵn”, thay vì thiết kế một sản phẩm hoàn toàn mới ngay từ đầu để tối ưu chi phí như cách họ đã làm với MacBook Neo.

Một chiếc iPhone giá rẻ hơn nữa có thể "thay đổi cuộc chơi"

Nếu muốn thực sự thâm nhập sâu vào thị trường Android, Apple có lẽ cần một bước đi táo bạo hơn nhiều. Và dưới sự lãnh đạo của John Ternus, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Thay vì tiếp tục hướng đi của iPhone 16e, Apple có thể phát triển một mẫu máy như iPhone 18e hoặc thậm chí mang tên “iPhone Neo” - một thiết bị được thiết kế từ đầu với mục tiêu duy nhất là giảm giá thành tối đa nhưng vẫn giữ được trải nghiệm cốt lõi của iPhone.

Để đạt được điều đó, Apple hoàn toàn có thể chấp nhận một số đánh đổi hợp lý. Chẳng hạn, hãng có thể sử dụng màn hình LCD thay cho OLED để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Camera có thể giảm từ cảm biến 48MP xuống 12MP. Con chip cũng không nhất thiết phải là A20 mới nhất mà có thể sử dụng một phiên bản thấp hơn như A18.

Một lựa chọn thú vị khác là Apple có thể đưa trở lại kích thước nhỏ gọn khoảng 5,8 inch nhằm phục vụ nhóm người dùng yêu thích điện thoại nhỏ, phân khúc gần như đã biến mất trên thị trường hiện nay.

Dù cắt giảm nhiều yếu tố, Apple nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì thiết kế nhôm và kính để giữ cảm giác cao cấp đặc trưng.

Đây là điều rất quan trọng bởi trải nghiệm cầm nắm và độ hoàn thiện luôn là lợi thế lớn của iPhone so với nhiều mẫu Android giá rẻ.

Điểm mấu chốt nằm ở mức giá. Nếu Apple có thể tạo ra một chiếc iPhone thực sự hấp dẫn ở ngưỡng 399 USD, tác động của nó tới thị trường sẽ cực kỳ lớn.

iPhone Neo có thể là vũ khí chiến lược của Apple tại các thị trường mới nổi

Tại Mỹ, giá bán điện thoại không còn quá quan trọng vì phần lớn người dùng mua máy thông qua các gói trả góp hoặc trợ giá từ nhà mạng. Nhưng ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là các thị trường đang phát triển, iPhone vẫn là sản phẩm quá đắt đỏ với đa số người dùng.

Đó cũng là lý do Android tiếp tục thống trị toàn cầu. Không phải vì người dùng không thích iPhone, mà bởi họ đơn giản không đủ khả năng chi trả.

Một chiếc iPhone ở mức giá khoảng 399 USD có thể thay đổi hoàn toàn cục diện này. Nó sẽ giúp Apple tiếp cận hàng triệu khách hàng mới tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Nam Mỹ hay châu Phi - những nơi người dùng cực kỳ nhạy cảm với giá bán.

Quan trọng hơn, một thiết bị như vậy không nhất thiết phải thay thế iPhone 18e. Apple hoàn toàn có thể bán song song cả hai dòng máy với những nhóm khách hàng khác nhau.

iPhone 18e sẽ dành cho người muốn trải nghiệm cao cấp hơn đôi chút, trong khi “iPhone Neo” trở thành lựa chọn đại chúng thực sự.

Nếu điều đó xảy ra, Apple có thể tái hiện chính chiến lược từng giúp MacBook Neo tạo tiếng vang lớn trên thị trường PC: mang trải nghiệm cốt lõi của Apple đến với nhiều người hơn bằng một mức giá chưa từng có.

Và biết đâu, đó mới chính là cú hích mà iPhone cần để thực sự lôi kéo người dùng Android chuyển sang hệ sinh thái của Apple trong thập kỷ tới.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)