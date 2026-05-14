Bản cập nhật iOS 26.5 vừa được Apple phát hành không chỉ sửa lỗi và cải thiện hiệu năng iPhone, mà còn bổ sung một bộ hình nền hoàn toàn mới mang tên “Pride Luminance”.

Đây là mẫu hình nền nhiều màu sắc với hiệu ứng chuyển động độc đáo khi người dùng vuốt từ màn hình khóa sang màn hình chính.

Điểm thú vị nhất nằm ở chỗ người dùng không bị giới hạn trong những gam màu có sẵn. Apple cho phép tùy chỉnh gần như toàn bộ bảng màu để tạo nên phong cách cá nhân riêng cho chiếc iPhone của mình.

Từ những tông màu nổi bật, trẻ trung cho đến các gam màu tối giản, trung tính, người dùng đều có thể thiết kế màn hình khóa theo đúng sở thích.

Muốn sử dụng hình nền mới, trước tiên phải cập nhật iOS 26.5

Để cài đặt bộ hình nền Pride Luminance mới, người dùng cần cập nhật thiết bị lên iOS 26.5. Đây là bản cập nhật miễn phí đã được Apple phát hành cho tất cả các mẫu iPhone tương thích từ đầu tuần này.

Nếu chưa cập nhật, người dùng chỉ cần truy cập vào phần Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm để tải về phiên bản mới nhất của hệ điều hành.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, người dùng có thể bắt đầu thiết lập hình nền mới bằng cách nhấn giữ vào màn hình khóa để mở giao diện quản lý hình nền trên iPhone.

Trong thư viện hình nền, nhấn nút dấu cộng để thêm hình nền mới rồi kéo xuống mục “Pride”. Nếu bộ hình nền chưa được tải sẵn trên thiết bị, iPhone sẽ hiển thị nút “Get” để người dùng tải về.

Bộ hình nền Pride Luminance với các dải màu chuyển động sẽ xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Chỉ cần chạm vào để mở giao diện chỉnh sửa.

Apple cho phép người dùng tự tạo bảng màu riêng

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của bộ hình nền mới chính là khả năng tùy biến màu sắc rất sâu.

Apple đã chuẩn bị sẵn khoảng 10 kiểu phối màu khác nhau để người dùng xem nhanh bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trong giao diện chỉnh sửa.

Tuy nhiên, phần hấp dẫn nhất nằm ở chế độ “Custom”. Khi kéo tới cuối danh sách preset, người dùng sẽ thấy tùy chọn này cùng biểu tượng cây bút để mở công cụ chọn màu.

Tại đây, Apple cho phép chọn tối đa 12 màu khác nhau cho cùng một hình nền. Điều này tạo ra khả năng cá nhân hóa gần như vô hạn.

Người dùng có thể phối các gam màu theo phong cách mùa thu với sắc nâu đất và cam trầm, tạo giao diện neon rực rỡ với hồng và tím nổi bật hoặc thậm chí thiết kế phong cách tối giản bằng các tông xám nhẹ nhàng.

Khả năng tùy biến này khiến bộ hình nền mới không còn đơn thuần là một biểu tượng Pride, mà trở thành công cụ giúp người dùng thể hiện cá tính riêng trên chiếc iPhone của mình.

Ngoài màu sắc của hình nền, Apple cũng cho phép thay đổi các widget hiển thị trên màn hình khóa cũng như kiểu dáng đồng hồ.

Theo mặc định, bộ hình nền mới sử dụng kiểu font kính trong suốt cỡ lớn của iOS 26. Tuy nhiên, nếu không thích phong cách này, người dùng chỉ cần chạm vào phần đồng hồ để thay đổi font chữ hoặc màu hiển thị.

Điều đó giúp màn hình khóa trở nên đồng bộ hơn với bảng màu mà người dùng tự thiết kế.

Sau khi hoàn tất mọi chỉnh sửa, chỉ cần nhấn nút “Add” ở góc trên bên phải để lưu lại hình nền mới. Người dùng cũng có thể tạo nhiều màn hình khóa với các phong cách khác nhau rồi chuyển đổi qua lại bất cứ lúc nào.

Apple Watch cũng có mặt đồng hồ đồng bộ màu sắc

Không chỉ iPhone, Apple còn mang phong cách Pride Luminance lên cả đồng hồ thông minh Apple Watch thông qua bản cập nhật watchOS 26.5.

Sau khi cập nhật hệ điều hành mới cho đồng hồ, người dùng có thể truy cập thư viện mặt đồng hồ để tải về mặt “Pride Luminance” tương ứng.

Tương tự trên iPhone, Apple cung cấp sẵn một số chủ đề màu mặc định, đồng thời cho phép tự tạo bảng màu cá nhân.

Để chỉnh sửa mặt đồng hồ trên Apple Watch, người dùng chỉ cần nhấn giữ mặt đồng hồ hiện tại rồi chọn “Edit”. Sau đó vuốt tới mục “Color” và xoay núm Digital Crown để chuyển đổi giữa các preset màu khác nhau.

Đáng chú ý, chế độ “Custom” cũng xuất hiện ngay đầu danh sách. Khi chọn tùy chọn này, người dùng có thể phối tối đa 12 màu cho mặt đồng hồ, tương tự như trên iPhone.

Nhờ đó, Apple đang hướng tới trải nghiệm đồng bộ hóa thiết kế giữa iPhone và Apple Watch, giúp người dùng dễ dàng tạo nên một hệ sinh thái mang đậm dấu ấn cá nhân hơn bao giờ hết.

(Theo 9to5mac, CNET)