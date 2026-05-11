Có một điều rất thú vị đang âm thầm diễn ra ở “vùng ngoại vi” của thế giới smartphone. Trong khi Samsung, Google và Apple mải mê chạy đua về camera hay các trợ lý AI, một thương hiệu Trung Quốc nhỏ hơn là RedMagic lại đang làm một thứ cực kỳ thông minh, dù nhiều người có thể vội vàng xem đó chỉ là tính năng dành cho số ít game thủ.

Các phím kích hoạt của RedMagic hòa quyện với thiết kế và mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Ảnh: PhoneArena

Những mẫu điện thoại chơi game mới nhất của RedMagic như RedMagic 11 Pro và RedMagic 11 Air đều được trang bị các nút trigger cảm ứng điện dung đặt ở cạnh phải thân máy.

Khi người dùng cầm điện thoại theo chiều ngang để chơi game, hai vùng cảm ứng này nằm đúng dưới ngón trỏ, hoạt động giống hệt cò bấm hay nút vai trên tay cầm console.

Điều đáng nói là RedMagic không chỉ dừng ở phần cứng. Phần mềm của hãng cho phép người dùng gán các vùng cảm ứng này cho bất kỳ thao tác nào trên màn hình. Điều đó biến chúng trở thành công cụ cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ trong nhiều thể loại game khác nhau.

Ấn tượng hơn nữa là các nút trigger này gần như “tàng hình”. Chúng nằm phẳng với khung máy, hòa vào thiết kế tổng thể như thể vốn dĩ chúng luôn phải ở đó. Nếu là một game thủ mobile nghiêm túc, bạn sẽ ngay lập tức hiểu được tiềm năng mà chúng mở ra.

Và đó chính là lý do vì sao Samsung cần mang tính năng này lên Galaxy S27 Ultra.

RedMagic hiểu game thủ theo cách mà các hãng lớn đang bỏ quên

Điều thú vị ở RedMagic là hãng không còn đi theo phong cách “gaming” quá màu mè, hầm hố và trẻ con như nhiều thiết bị chơi game truyền thống. Chẳng hạn, RedMagic 11 Air cho thấy một chiếc gaming phone hoàn toàn có thể vừa hiện đại, công nghệ, vừa đủ thanh lịch để sử dụng hàng ngày.

Các nút trigger cảm ứng trên máy gần như vô hình nếu nhìn bằng mắt thường. Người dùng bình thường có thể không bao giờ nhận ra chúng tồn tại. Nhưng khi bước vào game, trải nghiệm lập tức thay đổi hoàn toàn.

Và ứng dụng của chúng không chỉ giới hạn ở game mobile thông thường. Với sự phát triển của các trình giả lập và lớp tương thích như Winlator, game PC giờ đây ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên Android. Khi đó, các nút trigger vật lý dần trở thành thứ gần như thiết yếu.

Những game bắn súng, hành động hay đua xe trở nên dễ chơi hơn đáng kể khi người dùng có thêm thao tác vật lý thay vì chỉ chạm trên màn hình cảm ứng.

Các hãng gaming phone như RedMagic hay ASUS với dòng ROG đã nhìn thấy tiềm năng này từ sớm và đầu tư nghiêm túc để tạo ra trải nghiệm chơi game tốt hơn trên smartphone.

Samsung đang quên mất nhóm người dùng trung thành nhất?

Sự thật là Samsung đang dần hụt hơi trước Apple. Chiến lược sản phẩm hiện tại của hãng không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả đủ mạnh để duy trì vị thế dẫn đầu.

Trong nhiều năm qua, dòng Galaxy S liên tục cố gắng trở thành chiếc flagship “dành cho tất cả mọi người” – cân bằng mọi yếu tố từ camera, pin, hiệu năng cho tới AI. Nhưng vấn đề là trên “ngọn đồi” đó đã có một ông vua rất khó bị đánh bại: Apple.

Điều Samsung dường như đang quên mất là thương hiệu này từng có sức hút cực lớn với nhóm người dùng đam mê công nghệ, những người thích tùy biến, thích hiệu năng mạnh và muốn trải nghiệm Android toàn diện nhất.

Nhóm khách hàng đó chưa hề biến mất. Đặc biệt, cộng đồng game thủ mobile hiện nay đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Phím kích hoạt cảm ứng của RedMagic 11 Air hòa hợp hoàn hảo với khung điện thoại. Ảnh: PhoneArena

Họ không còn chỉ chơi game giải trí đơn giản trên xe bus. Smartphone giờ đã trở thành nền tảng gaming nghiêm túc đối với hàng triệu người.

Thực tế, Samsung cũng đang phục vụ nhóm khách hàng này ở một mức độ nhất định. Các mẫu Ultra gần đây được trang bị chip Snapdragon phiên bản riêng “for Galaxy”, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi ngày càng lớn và hiệu quả hơn. Đó đều là những khoản đầu tư rõ ràng để cải thiện trải nghiệm gaming.

Vậy tại sao Samsung không đi xa hơn một bước?

Galaxy S27 Ultra có đủ tiềm năng để trở thành “gaming flagship”

Trên lý thuyết, Galaxy S27 Ultra đang được đồn đoán là một thiết bị cực kỳ mạnh mẽ. Máy có thể sử dụng phiên bản tùy biến của chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, đi kèm nâng cấp camera lớn cùng khả năng thay đổi khẩu độ, tính năng từng xuất hiện trên Galaxy S9 nhiều năm trước.

Ngoài ra còn có tin đồn về cảm biến ISOCELL mới dùng công nghệ LOFIC để cải thiện dải tương phản động, cùng viên pin lớn hơn đáng kể.

Tất cả đều rất hấp dẫn, nhưng vẫn thiếu một thứ tạo ra tuyên bố thật sự khác biệt.

Dĩ nhiên, camera vẫn là yếu tố bán điện thoại mạnh nhất hiện nay. Nhưng với cấu hình phần cứng như vậy, S27 Ultra chắc chắn sẽ trở thành “quái vật gaming” dù Samsung có muốn hay không.

Câu hỏi nằm ở chỗ liệu Samsung có sẵn sàng thừa nhận điều đó, rồi tận dụng nó để mang tới giá trị bổ sung cho game thủ hay không.

Apple đã đưa ra lựa chọn của riêng mình với nút Camera Control trên dòng iPhone 16. Đây là tính năng hướng tới nhóm người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động, thị trường ngách mà Apple quyết định tập trung khai thác.

Từ Galaxy S27 Ultra, Samsung cần đưa ra một số tuyên bố táo bạo. Ảnh: PhoneArena

Samsung hoàn toàn có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự, nhưng dành cho game thủ. Thậm chí, hãng còn có thể biến các nút trigger thành nút chụp ảnh vật lý khi cần thiết, vừa phục vụ gaming vừa hỗ trợ camera.

Cộng đồng game thủ vốn đã nằm trong “quỹ đạo” của Samsung từ lâu. Nhiều người lựa chọn dòng Ultra vì màn hình lớn, đẹp, hiệu năng hàng đầu và khả năng tản nhiệt tốt.

Nhưng để thực sự biến Galaxy S27 Ultra thành một flagship gaming đúng nghĩa, Samsung cần một tuyên bố táo bạo hơn. Những nút trigger cảm ứng được tích hợp khéo léo có thể chính là thứ tạo ra khác biệt.

RedMagic đã chứng minh điều đó hoàn toàn khả thi mà vẫn giữ được thiết kế sang trọng và cao cấp. Việc còn lại chỉ là liệu Samsung có đủ dũng cảm để bước ra khỏi “cuộc chơi của Apple” và tạo ra bản sắc riêng cho mình hay không.

(Theo PhoneArena, Macworld, CNET)