Năm 2025 chứng kiến sự thận trọng đến mức nhàm chán của các mẫu flagship. Hầu hết đều tinh chỉnh nhẹ thiết kế cũ, nâng cấp cấu hình theo lộ trình quen thuộc.

Nhưng Xiaomi 17 Pro Max lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Màn hình phụ ở mặt lưng của máy không chỉ là một chi tiết “làm màu”. Nó không phải dải thông báo tiết kiệm điện, cũng không phải một dấu tick trong bảng marketing.

Đây là một màn hình thứ hai thực thụ, được tích hợp trực tiếp vào cụm camera và là tính năng smartphone thú vị nhất mà người dùng từng thấy trong năm 2025.

Xiaomi 17 Pro Max với màn hình phụ ở mặt lưng. Ảnh: PhoneArena

Màn hình phụ nhưng không hề “phụ”

Điều khiến màn hình sau của Xiaomi 17 Pro Max trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc nó tồn tại, mà ở cách Xiaomi đối xử với nó một cách nghiêm túc.

Màn hình này có độ sáng tương đương màn hình chính, tần số quét 120Hz, khả năng cảm ứng mượt mà và mặt kính chất lượng cao.

Nói cách khác, nó không mang cảm giác của một món phụ kiện vô dụng bị “gắn thêm” vào mặt lưng. Nó có chủ đích, có vai trò rõ ràng và được tích hợp sâu vào trải nghiệm sử dụng.

Chính sự đầu tư này đã khiến Xiaomi khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của ngành.

Apple nhiều năm nay liên tục cải tiến Dynamic Island – một giải pháp thông minh, nhưng mãi bị giới hạn trong một khoảng nhỏ ở mép trên màn hình. S

amsung cũng thử nghiệm ý tưởng tương tự với Now Bar, cung cấp thông tin nhanh, nhưng tất cả vẫn chỉ tồn tại trong không gian của màn hình chính, lại còn mang cảm giác lặp lại và thiếu mục đích rõ ràng.

Ngay cả Nothing, một hãng nổi tiếng với phong cách thị giác và sự mới lạ, cũng chỉ dừng ở các dải LED thay vì một màn hình sau thực sự.

Còn điện thoại gập, dù về mặt kỹ thuật có màn hình phụ, nhưng lại là một dạng thiết kế hoàn toàn khác, đi kèm không ít đánh đổi.

Vì thế, điều đáng quý ở Xiaomi là hãng mang đến thứ gì đó mới mẻ mà không buộc người dùng phải thay đổi cách sử dụng smartphone truyền thống.

Cá nhân hóa ở một đẳng cấp khác

Xiaomi còn đi xa hơn nữa với khả năng cá nhân hóa. Không chỉ là vài widget cơ bản, hãng chăm chút đến từng chi tiết nhỏ: từ mặt đồng hồ cơ khí, thiết kế tối giản, bộ đếm bước chân cho đến các nhân vật hoạt hình động.

Tất cả đều có độ phân giải cao, trông không khác gì giao diện trên một chiếc smartwatch cao cấp.

Người dùng thậm chí có thể tự xây dựng giao diện từ con số không, tùy chỉnh chữ viết, font, màu sắc và bố cục.

Màn hình phía sau có thể được sử dụng với một chiếc ốp lưng để tạo ra một chế độ chơi game. Ảnh: CNET

Đáng chú ý hơn, Xiaomi cho phép tạo hình nền động bằng AI, được thiết kế riêng cho kích thước màn hình sau. Một phụ kiện của bên thứ ba khó có thể đạt đến mức độ tinh chỉnh này, nhưng Xiaomi thì làm được.

Đây là ví dụ hoàn hảo cho việc phần cứng tham vọng gặp gỡ phần mềm cũng tham vọng không kém.

Giảm “nghiện” màn hình chính

Xiaomi mô tả màn hình sau như một giải pháp vật lý thay thế cho Dynamic Island của Apple hay Now Bar của Samsung. Thay vì dồn mọi thông tin nhanh lên màn hình chính, giờ đây chúng có thể hiển thị ở mặt lưng.

Màn hình sau có thể hiển thị điều khiển nhạc, ghi chú ghim, nhắc việc, hình ảnh, mã QR và một số widget nhẹ. Trong môi trường xã hội, bạn chỉ cần liếc nhanh vào mặt lưng điện thoại mà không bị cuốn vào màn hình chính, giảm đáng kể sự xao nhãng.

Dĩ nhiên, thông báo và bộ đếm giờ vẫn còn là điểm yếu. Timer hoạt động tốt, nhưng khả năng tích hợp sâu với ứng dụng bên thứ ba vẫn chưa hoàn thiện. Dù vậy, đây là bước khởi đầu rất đáng khích lệ và đặt nền móng tốt cho tương lai.

Trải nghiệm camera mang tính “lột xác”

Tính năng thực sự mang tính “sát thủ” của màn hình sau nằm ở trải nghiệm camera.

Chính tại đây, nó vượt khỏi ranh giới của một món đồ vui vẻ để trở thành yếu tố thay đổi cách sử dụng điện thoại.

Màn hình phụ có thể đóng vai trò như kính ngắm đầy đủ cho camera, cho phép bạn dùng camera chính mạnh mẽ để chụp selfie hoặc quay video.

Hầu như mọi thao tác đều thực hiện được ngay trên màn hình nhỏ này: từ chế độ chân dung, zoom, camera góc siêu rộng cho đến quay video 8K.

Chất lượng hình ảnh vượt trội so với camera trước truyền thống là điều dễ nhận thấy. Cử chỉ điều khiển cũng được tối ưu tốt, hạn chế tối đa việc chạm nhầm.

Chỉ riêng trường hợp sử dụng này thôi cũng đủ để biện minh cho sự tồn tại của phần cứng màn hình sau.

Tính năng thực sự mang tính “sát thủ” của màn hình sau Xiaomi 17 Pro Max nằm ở trải nghiệm camera. Ảnh: PhoneArena

Tất nhiên, không phải mọi ý tưởng xoay quanh màn hình nhỏ này đều thật sự cần thiết. Xiaomi thậm chí còn tạo ra một ốp lưng tay cầm, biến màn hình sau thành một máy chơi game mini.

Về mặt kỹ thuật, nó hoạt động khá ấn tượng, nhưng rõ ràng là không thực tế trong đời sống hàng ngày.

Tuy vậy, chính những thử nghiệm như thế lại củng cố luận điểm lớn hơn: Xiaomi sẵn sàng thử nghiệm vì họ có thể, chứ không chỉ vì nghiên cứu thị trường nói rằng điều đó an toàn.

Mi 11 Ultra từng giới thiệu ý tưởng màn hình sau, nhưng khi đó nó giống một phép thử. Xiaomi 17 Pro Max đã biến phép thử ấy thành một tuyên ngôn.

Hãng không còn chỉ khoe thông số hay điểm benchmark. Giờ đây, mục tiêu là thay đổi cách smartphone được sử dụng, đặc biệt trong nhiếp ảnh, tương tác nhanh và cá nhân hóa.

Trong một thị trường đang quá dè dặt, đây chính là kiểu táo bạo mà ngành công nghiệp smartphone cần hơn bao giờ hết.

(Theo PhoneArena, CNET)