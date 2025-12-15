Nếu những tin đồn hiện tại là chính xác, Galaxy S26 Ultra có thể là chiếc Ultra đầu tiên trong nhiều năm không chỉ đơn thuần là “phiên bản mạnh hơn và đắt hơn”, mà là một sản phẩm mang bản sắc riêng rõ rệt.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: DrTech

Samsung, cũng giống Apple trong vài năm gần đây, đang ngày càng táo bạo hơn trong cách làm mới các mẫu flagship hàng năm. Bắt đầu từ Galaxy S25 Ultra với thiết kế mới, tiếp đến là Galaxy Z Fold 7 được đánh giá rất cao, Galaxy S25 Edge gây nhiều tranh cãi và giờ là Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt, có thể thấy người hâm mộ Samsung đang được “chiêu đãi” liên tục bằng những thay đổi đáng kể.

Trong suốt nhiều năm, dòng Ultra gần như là lựa chọn dành cho những ai “muốn mọi thứ tốt nhất”: cấu hình cao nhất, camera xịn nhất và không còn nhiều điểm khác biệt ngoài bút S Pen. Gần đây, Samsung bổ sung thêm lớp phủ chống chói xuất sắc cho màn hình, nhưng nhìn chung, khoảng cách giữa Ultra và các bản tiêu chuẩn hay Plus vẫn chưa đủ lớn để tạo cảm giác khác biệt rõ ràng. Điều đó, theo nhiều nguồn tin, sẽ thay đổi với Galaxy S26 Ultra.

Những nâng cấp cơ bản nhưng cần thiết

Trước hết, Galaxy S26 Ultra vẫn mang trong mình những cải tiến quen thuộc vốn là “đặc quyền” của dòng Ultra suốt nhiều thế hệ. Đáng chú ý nhất là hệ thống camera, được cho là sẽ nâng cấp khẩu độ lớn hơn. Thay đổi này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn có tác động trực tiếp đến trải nghiệm chụp ảnh, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng.

Với khẩu độ rộng hơn, khả năng thu sáng của camera chính trên S26 Ultra sẽ vượt trội so với các mẫu Galaxy khác, giúp ảnh chụp ban đêm sáng hơn, chi tiết hơn và ít nhiễu hơn. Camera selfie cũng được cho là có sự thay đổi, với góc nhìn rộng hơn, phục vụ tốt hơn cho những bức ảnh chụp nhóm hay selfie nhiều người.

Về thiết kế, Samsung tiếp tục tinh chỉnh ngoại hình của dòng Ultra. Galaxy S26 Ultra được đồn đoán sẽ có các cạnh bo tròn hơn nữa so với Galaxy S25 Ultra – mẫu máy đã từ bỏ thiết kế vuông vức, sắc cạnh trước đây.

Sự thay đổi này giúp cảm giác cầm nắm thoải mái hơn, dù đánh đổi bằng việc ngoại hình có phần giống iPhone 17. Đi kèm với đó, cụm camera sau dạng “đảo” cũng quay trở lại để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của ống kính khẩu độ lớn hơn.

Pin và sạc: bước tiến nhỏ nhưng ý nghĩa

Trong nhiều năm liền, pin 5.000mAh gần như là con số “bất biến” trên các mẫu Galaxy Ultra, đến mức không ít người tin rằng Samsung sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ phá vỡ sự trì trệ đó, dù mức nâng cấp vẫn khá khiêm tốn.

Galaxy S25 Ultra vẫn chỉ dùng pin 5.000mAh. Ảnh: PhoneArena

Cụ thể, dung lượng pin của máy có thể tăng lên 5.200mAh. Trên giấy tờ, đây không phải là bước nhảy vọt, nhưng nó vẫn mang ý nghĩa lớn: Samsung cuối cùng cũng sẵn sàng cải thiện thời lượng pin cho dòng Ultra.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng cho màn hình lớn, camera mạnh và các tính năng AI, mỗi chút pin bổ sung đều đáng giá.

Không chỉ pin, tốc độ sạc cũng là một điểm sáng lớn. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ nâng công suất sạc có dây lên 60W và sạc không dây lên 25W. So với mức 45W và 15W trên các thế hệ trước, đây là một nâng cấp rõ ràng và rất đáng hoan nghênh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi của người dùng.

Những “đặc quyền” chỉ dành cho Ultra

Theo PhoneArena, điều thực sự khiến Galaxy S26 Ultra trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở các nâng cấp phần cứng, mà ở loạt tính năng độc quyền mà Samsung dự kiến dành riêng cho mẫu máy này. Đây chính là lý do khiến S26 Ultra có thể “đòi hỏi sự chú ý” của bạn, thay vì chỉ là một flagship cao cấp đắt tiền hơn các phiên bản khác.

Một trong những điểm nhấn lớn là các tính năng AI độc quyền. Theo nhiều nguồn tin, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị một số khả năng AI mà các mẫu Galaxy S26 khác không có. Dù AI trên smartphone hiện tại vẫn chưa thực sự trở thành yếu tố quyết định với đa số người dùng, nhưng với những ai quan tâm đến công nghệ mới, Ultra rõ ràng là lựa chọn hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không mấy hứng thú với AI, Galaxy S26 Ultra vẫn có những “vũ khí” khác. Ngoài S Pen, lớp phủ chống chói, sạc nhanh hơn, camera khẩu độ lớn và camera selfie góc rộng, Samsung còn mang đến một nâng cấp hoàn toàn mới: màn hình bảo mật.

Màn hình bảo mật: khác biệt thực sự trong đời sống hàng ngày

Tính năng màn hình bảo mật trên Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sử dụng AI để tự động che nội dung hiển thị khỏi ánh mắt tò mò xung quanh. Trong khi đó, người dùng vẫn có thể nhìn rõ nội dung trên màn hình của mình.

Điểm hay của giải pháp này là tính linh hoạt. Bạn có thể thiết lập để màn hình bảo mật kích hoạt trong những tình huống nhất định, chẳng hạn khi mở các ứng dụng chứa thông tin nhạy cảm.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: DrTech/YouTube)

Trong thời đại mà smartphone là nơi lưu trữ mọi thứ từ tin nhắn cá nhân, dữ liệu công việc đến thông tin tài chính, đây là một nâng cấp mang tính thực tiễn cao, chứ không chỉ để “trang trí” cho bảng thông số.

Galaxy S26 Ultra cuối cùng cũng là mẫu Ultra sau nhiều năm thật sự xứng đáng với cái tên của mình. Nó mang đến cho người dùng không chỉ một, mà nhiều lý do để chấp nhận mức giá cao hơn.

S26 Ultra không còn đơn thuần là “phiên bản tốt hơn một chút”. Thay vào đó, Samsung dường như đang nhắm tới việc mang lại một trải nghiệm thực sự khác biệt, một trải nghiệm “Ultra” đúng nghĩa, nổi bật và có cá tính riêng. Chính điều đó từng là thứ làm nên sức hút lớn nhất của smartphone Samsung trong quá khứ.

(Theo PhoneArena, Macworld)