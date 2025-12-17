Năm 2027 được dự đoán sẽ đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử Apple, khi iPhone tròn 20 năm kể từ chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007.

Theo Omdia, Apple nhiều khả năng sẽ bỏ qua tên gọi “iPhone 19” để tiến thẳng lên iPhone 20, như một cách nhấn mạnh ý nghĩa kỷ niệm. Tuy nhiên, việc đổi tên chỉ là phần nổi của tảng băng. Điều đáng chú ý hơn nằm ở những thay đổi mang tính nền tảng về thiết kế và công nghệ màn hình, hứa hẹn tạo nên một thế hệ iPhone khác biệt rõ rệt so với tất cả những gì thị trường từng thấy.

Một concept iPhone 20. Ảnh: AppleInsider

Từng bước tiến tới iPhone không viền thực sự

Các báo cáo trước đây cho biết phiên bản kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt vào Quý 3/2027, sẽ sở hữu thiết kế “toàn màn hình” đúng nghĩa, không còn bất kỳ phần cắt hay khoét nào lộ ra ở mặt trước. Điều này đồng nghĩa camera selfie, hệ thống Face ID TrueDepth và toàn bộ cảm biến liên quan sẽ được đặt ẩn hoàn toàn bên dưới tấm nền OLED.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Apple đạt đến khái niệm bezel-less triệt để, vượt xa các giải pháp viền mỏng hay đục lỗ vốn đã quen thuộc trên smartphone hiện nay.

Ngoài ra, theo cập nhật mới nhất, iPhone 20 có thể áp dụng “thiết kế uốn cong bốn cạnh”, trong đó cả bốn góc và bốn cạnh của màn hình đều được bo cong liền mạch.

Khác với các màn hình cong hai cạnh từng xuất hiện trên thị trường, phương án này đòi hỏi tấm nền OLED phải được uốn cong phức tạp hơn nhiều, đặc biệt ở khu vực viền. Để làm được điều đó, mạch panel ở phần bezel phải được bẻ cong tinh vi, kéo theo hàng loạt thay đổi trong quy trình sản xuất.

Một trong những yêu cầu kỹ thuật then chốt của thiết kế mới là lớp TFE (Thin-Film Encapsulation), lớp màng mỏng có nhiệm vụ ngăn hơi ẩm xâm nhập vào khu vực OLED, phải được làm mỏng hơn đáng kể.

Việc tinh giản lớp bảo vệ này giúp màn hình đạt độ cong mong muốn, nhưng đồng thời làm tăng rủi ro về độ bền và tỷ lệ lỗi trong sản xuất. Đây chính là lý do khiến Apple từng yêu cầu Samsung và LG nghiên cứu màn hình toàn diện từ năm 2023, song tiến trình triển khai được đánh giá là “vô cùng phức tạp”.

Trước khi đạt tới mục tiêu tham vọng với iPhone 20, Apple được cho là sẽ thử nghiệm các công nghệ then chốt trên những thế hệ sớm hơn.

Video concept iPhone 20 Pro Max. (Nguồn: Léoraxis)

Dòng iPhone 18 và mẫu iPhone Fold đang được đồn đoán sẽ áp dụng Face ID ẩn dưới màn hình. Trong giai đoạn đầu, Apple có thể vẫn chấp nhận giải pháp đục lỗ nhỏ cho camera trước, coi đó như bước đệm cần thiết trước khi loại bỏ hoàn toàn mọi chi tiết lộ diện trên mặt trước thiết bị.

LG, Samsung đầu tư quy mô lớn phục vụ Apple

Để đáp ứng yêu cầu đặc biệt của iPhone 20, LG Display được cho là đang cân nhắc khoản đầu tư khoảng 400 tỷ won, tương đương gần 300 triệu USD, nhằm cải tổ dây chuyền sản xuất OLED.

Khoản tiền này không chỉ dùng để nâng cấp thiết bị, mà còn để tái cấu trúc toàn bộ quy trình, từ vật liệu, kỹ thuật uốn cong cho đến kiểm soát chất lượng. Thậm chí, có thông tin cho rằng LG có thể thiết lập khoảng 10 dây chuyền sản xuất riêng nhằm phục vụ “khách hàng vàng” Apple.

Dù hiện chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch của Samsung đối với iPhone 20, nhiều khả năng “gã khổng lồ” Hàn Quốc này cũng sẽ phải tham gia cuộc đua đầu tư quy mô lớn.

Từ trước đến nay, Samsung luôn là nhà cung cấp phần lớn tấm nền OLED cho iPhone và việc bỏ lỡ thế hệ kỷ niệm 20 năm sẽ là điều khó chấp nhận. Điều đó đồng nghĩa Samsung có thể phải xây dựng hoặc nâng cấp các nhà máy chuyên biệt để sản xuất hàng loạt loại màn hình mang tính “vị lai” này.

Nếu mọi kế hoạch diễn ra đúng lộ trình, iPhone 20 sẽ không chỉ là một sản phẩm kỷ niệm mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Apple về smartphone trong thập kỷ tiếp theo.

Thiết kế uốn cong bốn cạnh, màn hình không viền tuyệt đối và cảm biến ẩn hoàn toàn dưới tấm nền có thể mở ra chuẩn mực mới cho toàn ngành.

Tuy nhiên, đi kèm tham vọng đó là chi phí đầu tư khổng lồ, rủi ro sản xuất cao và bài toán cân bằng giữa thẩm mỹ, độ bền và trải nghiệm người dùng, những yếu tố sẽ quyết định liệu iPhone 20 có thực sự trở thành “cuộc cách mạng” hay chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử Apple.

(Theo Wccftech, AppleInsider, CNET)