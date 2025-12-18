Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, iPhone Fold sẽ khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của thế giới smartphone gập hiện nay.

iPhone Fold sẽ khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của thế giới smartphone gập hiện nay. Ảnh: Technizo Concept

Bước ngoặt iPhone gập vào năm 2026

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Apple gần như chắc chắn sẽ trình làng iPhone gập vào năm 2026. Đây được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của hãng trong thập kỷ tới, bởi Apple thường không vội vàng với các xu hướng mới mà chờ đến khi có thể “làm theo cách của riêng mình”.

Với iPhone Fold, cách tiếp cận độc đáo đó có thể nằm ở chính hình dáng và tỷ lệ màn hình.

Thay vì đi theo con đường quen thuộc của các mẫu điện thoại gập dạng sách hiện nay, Apple được cho là đang thử nghiệm một thiết kế mang hơi hướng của iPad, thu nhỏ vào hình hài smartphone.

Theo báo cáo của The Information, màn hình trong của iPhone Fold sẽ có tỷ lệ khung hình tương tự các mẫu iPad cỡ lớn. Khi mở ra hoàn toàn, thiết bị sẽ “rộng hơn là cao”, giống với máy tính bảng của Apple và khác biệt rõ ràng so với hầu hết các smartphone gập dạng sách trên thị trường.

Cụ thể, iPhone Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch khi gập lại, trong khi màn hình bên trong đạt kích thước 7,7 inch. Nếu so sánh, đây là một màn hình trong không quá lớn, nhưng tỷ lệ hiển thị rộng có thể mang lại trải nghiệm rất khác so với các đối thủ.

Về bố trí camera trước, Apple vẫn trung thành với phong cách tối giản. Tương tự iPhone 18 Pro trong tương lai, iPhone Fold được cho là chỉ có một camera selfie duy nhất, đặt ở góc trên bên trái của màn hình.

Những chi tiết này cũng khá trùng khớp với thông tin được chia sẻ trước đó bởi leaker nổi tiếng Digital Chat Station.

Theo nguồn tin này, iPhone gập của Apple sẽ có màn hình ngoài khoảng 5,25 inch và màn hình trong khoảng 7,58 inch. Dù con số có chênh lệch nhỏ, nhưng nhìn chung các nguồn đều đồng thuận về định hướng thiết kế: một thiết bị gập có màn hình trong rộng, khác với xu hướng vuông hoặc gần vuông hiện nay.

Sự thống nhất giữa các nguồn rò rỉ cho thấy Apple có thể đã tương đối “chốt” triết lý thiết kế, dù các thông số cuối cùng vẫn có thể thay đổi trong quá trình phát triển.

Một kiểu điện thoại gập hoàn toàn mới?

Ở thời điểm hiện tại, iPhone Fold vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và chưa có gì là chắc chắn tuyệt đối.

Tuy nhiên, nếu Apple thực sự chọn tỷ lệ màn hình khác thường này, đó sẽ không phải là điều quá bất ngờ. Thậm chí, Samsung cũng được đồn đoán đang phát triển một phiên bản Galaxy Z Fold 8 với màn hình trong rộng hơn, từng được so sánh với iPad.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

Nếu Apple ra mắt iPhone Fold theo hướng này, thiết bị sẽ khác biệt rõ rệt so với gần như mọi mẫu điện thoại gập dạng sách đang bán trên thị trường.

Chẳng hạn, Galaxy Z Fold 7 có tỷ lệ màn hình trong khoảng 20:18, còn Pixel 10 Pro Fold khi mở ra gần như vuông hoàn toàn.

Những tỷ lệ này rất phù hợp cho đa nhiệm, chia đôi màn hình để làm việc, nhưng lại không phải lựa chọn lý tưởng cho việc xem video theo chiều ngang, vốn là nhu cầu giải trí phổ biến nhất trên smartphone.

Pixel 10 Pro Fold và Galaxy Z Fold 7 có màn hình bên trong gần hình vuông. Ảnh: PhoneArena

Với màn hình trong rộng hơn là cao, iPhone Fold có thể mang lại trải nghiệm xem phim, video YouTube hay các nội dung streaming tối ưu hơn. Video tỷ lệ ngang sẽ chiếm nhiều diện tích hiển thị hơn, ít viền đen hơn, gần với trải nghiệm trên iPad mini.

Điều này cho thấy Apple có thể đang nhắm đến việc biến iPhone Fold thành một thiết bị giải trí và tiêu thụ nội dung cao cấp, thay vì chỉ tập trung vào năng suất và đa nhiệm như nhiều đối thủ Android.

iPhone mini “tái sinh” dưới một hình hài mới

Dù màn hình trong rất đáng chú ý, nhưng với nhiều người, điểm hấp dẫn nhất của iPhone Fold lại nằm ở màn hình ngoài 5,3 inch. Đã khá lâu rồi thị trường không còn chứng kiến một chiếc smartphone nhỏ gọn đúng nghĩa ở kích thước này.

Ngay cả khi màn hình ngoài của iPhone Fold có thể rộng hơn so với iPhone mini trước đây, nó vẫn có tiềm năng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích điện thoại nhỏ, dễ cầm nắm, dễ sử dụng bằng một tay.

Ở một góc nhìn nào đó, đây có thể xem là sự “tái sinh” của dòng iPhone mini – nhưng trong một hình hài hoàn toàn mới, linh hoạt và cao cấp hơn.

Nếu Apple thực sự thành công với iPhone Fold, hãng không chỉ bước vào thị trường điện thoại gập, mà còn có thể định nghĩa lại chuẩn mực cho toàn bộ phân khúc này.

(Theo PhoneArena, The Information, AppleInsider)