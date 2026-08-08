Hà Nội

Ứng dụng VNeID đã được xác định là “chìa khóa số” để người dùng định danh, xác thực, cung cấp các giấy tờ điện tử và nhận thông báo chính thức từ chính quyền. Ứng dụng này thời gian tới sẽ tiếp tục được phát triển và mở rộng để cung cấp thêm nhiều tiện ích số cho người dân và doanh nghiệp, trở thành trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.

Ứng dụng VNeID được định hướng phát triển thành nền tảng số quốc gia, là trung tâm kết nối giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.

Theo thống kê, tại Hà Nội, tính đến ngày 8/7/2026, toàn thành phố đã tích hợp được hơn 2 triệu tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 34,66% và có nguy cơ không đạt được tiến độ theo yêu cầu.

Vì thế, ngày 6/8, nhằm phục vụ việc triển khai chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Cụ thể, các Sở, ban, ngành của thành phố cùng UBND các phường, xã được yêu cầu tiếp tục phổ biến, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị/ địa phương tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các phường, xã trên địa bàn Thủ đô tổ chức phát động cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID cho toàn bộ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Mục tiêu đặt ra là đưa tỷ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội đạt 100% ngay trong năm nay.

UBND các xã, phường cũng có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể phối hợp công an cấp xã rà soát các trường hợp công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 nhưng chưa có tài khoản đăng ký hưởng an sinh xã hội; chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các ngân hàng và đơn vị có liên quan trên địa bàn tổ chức vận động, hỗ trợ công dân mở và đăng ký tích hợp tài khoản trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là những trường hợp thuộc diện được chi trả an sinh xã hội hàng tháng phục vụ chi trả không dùng tiền mặt.

Công an thành phố Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo Công an cấp xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nhận tài khoản định danh điện tử mức 2; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID đảm bảo tiến độ; đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố Hà Nội các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.