Chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ số đã và đang là động lực quan trọng để giảm nghèo thông tin, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực dân cư, đặc biệt là giữa các đô thị với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại kế hoạch 02 ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) đã xác định: Giải pháp đột phá mang tính dẫn dắt là thống nhất trải nghiệm số cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc thiết lập một mô hình tương tác 2 thành phần duy nhất gồm ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, ứng dụng VNeID là “chìa khóa số” để định danh, xác thực cung cấp các giấy tờ điện tử và nhận thông báo chính thức từ chính quyền; Cổng Dịch vụ công quốc gia là “một cửa số” duy nhất để thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính.

Tại báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết 57, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương đánh giá: Chuyển đổi số quốc gia đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng về thể chế, hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số và bảo đảm an ninh mạng.

Cũng theo thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, Đề án 06, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID là mô hình tiêu biểu về hạ tầng dữ liệu, định danh và xác thực điện tử dùng chung ở quy mô toàn quốc.

Với hơn 71 triệu tài khoản đã được kích hoạt, ứng dụng VNeID thời gian qua đã được sử dụng trong dịch vụ công, tài chính, ngân hàng, hàng không, y tế và một số tiện ích xã hội, khẳng định dữ liệu gốc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” là điều kiện nền tảng của dịch vụ số, kinh tế số và xã hội số.

Ứng dụng định danh quốc gia VNeID sẽ cung cấp kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.

Tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP được ban hành ngày 9/7, bên cạnh các nội dung về phát triển công dân số, Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển ứng dụng định danh quốc gia – VNeID.

Nghị quyết nêu rõ, ứng dụng định danh quốc gia được phát triển, mở rộng để cung cấp các tiện ích số cho công dân, trong đó có các chức năng chính gồm: Truy cập dữ liệu số của công dân; Định danh và xác thực điện tử; cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính;

Là nền tảng hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động trên ứng dụng định danh quốc gia để hỗ trợ cho thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch thanh toán hợp pháp khác; Cung cấp kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) là cơ quan chủ quản, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử và quản lý, phát triển ứng dụng định danh quốc gia. Hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng định danh quốc gia được đầu tư, vận hành đảm bảo tính liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Đặc biệt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý khẳng định chủ thể đã thực hiện, chấp thuận giao dịch, thủ tục đó.

Cũng theo Nghị quyết mới của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện để công dân thực hiện quyền tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, có chính sách hỗ trợ các nhóm yếu thế trong việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ số; ban hành danh mục các dịch vụ, tiện ích số tích hợp, triển khai trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID...

Trong khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số được yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các sản phẩm, dịch vụ số do đơn vị mình cung cấp; tích hợp nền tảng dịch vụ số do mình cung cấp với ứng dụng định danh quốc gia theo nhu cầu; đồng thời đảm bảo hệ thống, sản phẩm dịch vụ số cung cấp ổn định, hiệu quả.