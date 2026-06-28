Đưa thông tin, tiện ích của chính quyền đến gần người dân

Các nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền số đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác truyền thông và giảm nghèo thông tin cho người dân, là hạ tầng thiết yếu để phổ cập thông tin, nâng cao năng lực số cho người dân, từ đó góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Với Hà Nội, hiện nay UBND thành phố đang tiếp tục mở rộng các dịch vụ, tiện ích số phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi và các hệ thống số chuyên ngành. Trong đó, với iHanoi, sau 2 năm vận hành chính thức, nền tảng số này đã tạo được những dấu ấn quan trọng trong quá trình triển khai chính quyền 2 cấp tại Thủ đô, là kênh giao tiếp hiệu quả, rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền.

Sau 2 năm ra mắt và vận hành chính thức, đến nay nền tảng iHanoi đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình chuyển đổi số Thủ đô.

Nhiều thông tin, tiện ích thiết thực đã và đang được Hà Nội cung cấp tới người dân, doanh nghiệp trên toàn thành phố qua nền tảng iHanoi, tiêu biểu như theo dõi camera giao thông trực tuyến để chủ động lộ trình, đặt lịch thực hiện dịch vụ công, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng...

Đặc biệt, hiện nay, mỗi khi gặp vấn đề gây bức xúc trên địa bàn, người dân gửi phản ánh tới chính quyền qua ứng dụng iHanoi. Vấn đề người dân phản ánh ngay sau đó sẽ được tiếp nhận và xử lý; cán bộ phụ trách nội dung, lĩnh vực được phản ánh sẽ bị phê bình, nhắc nhở trong trường hợp chậm xử lý, giải quyết kiến nghị.

Quy trình vận hành nêu trên của iHanoi đã giúp thúc đẩy quá trình phục vụ người dân, tạo ra được một kênh tương tác có độ tin cậy cao giữa chính quyền Thủ đô với người dân và doanh nghiệp. Theo số liệu của Sở KH&CN Hà Nội, nền tảng iHanoi trong 1 năm vừa qua đã tiếp nhận 107.620 phản ánh, kiến nghị trên môi trường số.

Phát triển iHanoi theo hướng “Một tài khoản – Nhiều dịch vụ”

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn Hà Nội được tổ chức ngày 27/6, cùng với việc công bố kết quả sau 2 năm ra mắt nền tảng iHanoi, Sở KH&CN thành phố cũng giới thiệu các tính năng mới, những miniapp đã và sẽ tiếp tục được bổ sung trên nền tảng số này.

Được định hướng phát triển thành kênh thông tin chính thống, nền tảng chủ lực gắn kết giữa chính quyền với người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, iHanoi đã và sẽ tiếp tục tích hợp các miniapp mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân.

Trong đó, mini app “Trường học số quốc gia” là môi trường cung cấp học liệu, bài giảng giúp học sinh các cấp tiếp cận kiến thức mới thuận lợi, nhanh chóng; tích hợp tuyển sinh đầu cấp và tra cứu điểm thi nhanh chóng. Miniapp xã, phường sẽ là công cụ đắc lực thúc đẩy kinh tế số, xã hội số địa phương, giảm tải áp lực hành chính cho cơ sở.

Miniapp Bảo hiểm xã hội giúp cập nhật chính sách, tự động nhắc lịch gia hạn thẻ và bảo mật thông tin mã hóa cá nhân. Hanoi Go mở ra không gian du lịch thông minh, đặt dịch vụ trực tiếp, kết hợp trợ lý AI thiết lập lịch trình cá nhân hóa.

Miniapp xã, phường sẽ là công cụ đắc lực thúc đẩy kinh tế số, xã hội số địa phương, giảm tải áp lực hành chính cho cấp cơ sở.

Ngoài ra, sử dụng iHanoi, người dân còn có thể làm chủ hành trình với hệ thống camera giao thông toàn diện và xử lý vi phạm hành chính, nộp phạt giao thông tức thời, minh bạch; chăm sóc sức khỏe chủ động cùng tiện ích Đặt lịch khám chữa bệnh; giải trí với kho mini game tương tác cùng bản đồ phản ánh trực quan, nơi mọi thay đổi tích cực đều được ghi nhận...

Đáng chú ý, phát triển miniapp cho các xã, phường trên nền tảng iHanoi là một trong những mô hình chuyển đổi số cấp xã tại Hà Nội đã được UBND thành phố giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với 5 đơn vị hành chính chính cấp xã gồm 5 xã, phương: Hoàn Kiếm, Giảng Võ, Từ Liêm, Đa Phúc, Minh Châu để triển khai thí điểm.

Trong phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 27/6, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn lấy nền tảng iHanoi làm trục kết nối thống nhất, đồng thời cũng nêu yêu cầu: “iHanoi cần phát triển theo hướng “Một tài khoản – Nhiều dịch vụ", kết nối với VNeID, bảo đảm an toàn dữ liệu, tránh phát sinh ứng dụng riêng lẻ, phân tán, gây khó khăn cho người dân và cán bộ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở KH&CN, trên cơ sở thí điểm, khẩn trương hoàn thiện mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình mở rộng cho 126 xã, phường; bảo đảm mỗi xã, phường có không gian số chính danh để cung cấp thông tin, tương tác, tiếp nhận phản ánh, cung cấp tiện ích và kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền.