Đó là phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế (VIDEC 2025).

Theo ông Thức, sức khỏe răng miệng là nền tảng của sức khỏe toàn thân, là thước đo chất lượng sống. Ngành Răng Hàm Mặt không chỉ giải quyết bệnh lý, phục hồi chức năng, mà còn mang sứ mệnh kiến tạo nụ cười, diện mạo cho mỗi người.

Hiện nay, Việt Nam nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc răng miệng, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo. Mục tiêu không chỉ là giảm thiểu sâu răng, nha chu hay biến chứng phức tạp, mà còn bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ nha khoa hiện đại, công bằng và an toàn.

Khám sức khỏe cho trẻ tại BV Răng Hàm Mặt Trung ương.

Với phương hướng lâu dài, dịch chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, lấy phòng bệnh làm gốc, ông Thức cho rằng chuyên ngành Răng Hàm Mặt cần phát triển chương trình nha học đường toàn diện, bảo vệ thế hệ trẻ từ bậc mầm non, tiểu học.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là thực hiện yêu cầu chiến lược chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, để chăm sóc răng miệng trở thành một thói quen văn hóa, một nếp sống lành mạnh của người Việt”, ông Thức nói.

Ngành cần ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, tập trung vào các bệnh lý phổ biến như sâu răng, nha chu, rối loạn khớp thái dương hàm. Đồng thời, phát triển chuyên sâu các kỹ thuật implant, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi thẩm mỹ. Trong quá trình đó, các đơn vị mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nha khoa số, công nghệ 3D và robot; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe răng miệng quốc gia gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử.

Ông Thức cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống dịch vụ nha khoa công bằng, hiện đại và nhân văn, bảo đảm mọi người dân, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều được thụ hưởng tiến bộ khoa học.

PGS.TS. Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, với chủ đề "Tiếp cận mới trong Nha khoa hiện đại", hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế 2025 sẽ cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ngành Răng Hàm Mặt. Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 3 ngày có hơn 100 báo cáo chuyên môn.