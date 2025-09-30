Milan dẫn trước 2-0 tại San Siro nhờ các pha lập công của Alexis Saelemaekers và Christian Pulisic trong hiệp một, nhưng rồi Pervis Estupinan bị đuổi khỏi sân.

De Bruyne đã thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, sau đó anh bị HLV Conte rút ra ở phút 71. Vào thay là Eljif Elmas.

Conte không hài lòng với phản ứng của De Bruyne - Ảnh: Sky Sports

Lúc rời khỏi sân đấu, De Bruyne có những động tác bày tỏ sự bất bình hướng về phía HLV Conte.

Hỏi về phản ứng của tiền vệ 34 tuổi lúc hết trận, cựu HLV Chelsea nói thẳng: "Tôi hy vọng De Bruyne tức giận về việc thay người do kết quả trận đấu, nếu không thì anh ta đối đầu nhầm người rồi.

Tôi cố gắng đưa các nhân tố mới vào để có lợi trong các tình huống tranh chấp đối kháng, lúc Milan áp sát liên tục.

Tôi cũng rút cả McTominay và Hojlund ra sân. Chẳng có điều gì đáng bàn, bởi những sự thay thế đó là đúng đắn."

Thực tế, ở tuổi 34, phong độ De Bruyne cũng dần bước sang bên kia sườn dốc. Anh bị thay ra ở 4/6 trận chính thức của Napoli kể từ đầu mùa.

Đáng chú ý nhất là màn đụng độ Man City, ngày De Bruyne trở về Etihad. Thẻ đỏ sớm của Di Lorenzo buộc HLV Conte phải có sự điều chỉnh.

Ông rút De Bruyne ra phút 26, khiến cá nhân cầu thủ người Bỉ cảm thấy thất vọng, vì không có cơ hội chứng tỏ mình trước đội bóng cũ.