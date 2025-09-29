1. Có những màn trở lại mà vì được chờ đợi quá lâu, nó đòi hỏi một lời đáp trả xứng đáng – nhất là khi ngôi đầu bảng đang trong tầm với và nhân vật chính lại là một tài năng tầm cỡ thế giới như Lamine Yamal.

Yamal trở lại, Barca thắng ngoạn mục. Ảnh: MD

Chính cầu thủ xếp thứ 2 cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025 trở thành người quyết định, giúp Barcelona vượt qua Real Sociedad trong một trận cầu đẹp mắt và căng thẳng.

Lamine Yamal tái xuất, và Barca cũng trở lại với ngôi đầu La Liga, trong ngày Montjuic đông nghẹt khán giả.

Không có gì ngẫu nhiên trên ngọn đồi Olympic: chỉ vừa đặt chân lên sân, Lamine Yamal đã thực hiện một pha đi bóng phi thường để kiến tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn, mang về chiến thắng sít sao 2-1.

Barcelona hoàn tất màn ngược dòng lần thứ 3 của mùa giải, cũng là lần thứ 12 dưới thời Hansi Flick.

Trước khi Yamal vào sân, Marcus Rashford tiếp tục khoảng thời gian kỳ diệu ở Barca khi đóng vai trò kiến tạo bàn gỡ hòa 1-1.

2. Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ, đến mức – ngoại trừ những khoảnh khắc lóe sáng của Pedri – dường như không có gì đáng kể cho đến khi Lamine Yamal xuất hiện, bất chấp việc trận này đánh dấu màn ra mắt của Pedro Fernandez, biệt danh Dro.

Sociedad bất ngờ dẫn trước. Ảnh: MD

Tiền vệ 17 tuổi có nguồn gốc Philippines, tinh tế về mặt kỹ thuật, được Flick bố trí như tiền vệ nhạc trưởng trong hệ thống 4-2-3-1.

Tuy vậy, phương án ấy không đủ để xuyên phá hàng thủ kỷ luật, kín kẽ của Real Sociedad, đội khép chặt mọi lối vào trung lộ trước khung thành thủ môn Alex Remiro.

Barca cần tốc độ và sự chính xác, nhưng nhịp độ trận đấu lại thấp, ít chiều sâu, thiếu đột biến, cho dù Roony Bardghji nỗ lực trong các pha một đối một trước Aihen Munoz.

Khi mải mê dồn lên, Barca bất ngờ thủng lưới trong một pha phản công mẫu mực của đội khách: Barrenetxea tăng tốc và Odriozola dứt điểm. Sự thiếu quyết liệt của Jules Kounde khiến Szczesny – người thay Joan Garcia chấn thương – không thể cứu thua.

Barcelona giữ bóng nhiều nhưng không thể áp đặt lối chơi, bởi Sociedad gần như từ bỏ ý định triển khai từ tuyến dưới.

Rashford kiến tạo, Kounde gỡ hòa. Ảnh: MD

Chỉ khi Kounde dâng lên phối hợp, “Blaugrana” mới tạo được một pha bóng sáng, nhưng Remiro xuất sắc cản phá. Thủ môn đội khách liên tiếp cứu thua, từ pha truy cản sút trở thành phản lưới của Zubeldia, đến cú dứt điểm chéo góc từ Roony.

3. Đội quân của Flick chỉ thực sự khởi sắc khi Pedri cầm nhịp, mở rộng biên và tăng áp lực. Bàn gỡ hòa đến từ quả phạt góc thứ 8 trong trận: Rashford treo bóng, Kounde bật cao đánh đầu ở cột gần, sửa chữa sai lầm.

Rashford không có những pha bóng mê hoặc kiểu Yamal, nhưng cực kỳ hiệu quả. Trong những trận gần đây, bóng chết trở thành vũ khí lợi hại nhất của Barca, mà bản hợp đồng mượn từ MU góp công lớn.

Đó cũng là trận thứ 5 liên tiếp Rashford tham gia vào bàn thắng trên các mặt trận (4 trận liên tiếp tại La Liga; tuy nhiên, BTC giải đấu chỉ tính 3): 2 bàn, 4 kiến tạo.

Flick thay Dro bằng Dani Olmo sau giờ nghỉ, đồng thời cho Lamine Yamal khởi động. Sự xuất hiện của tài năng 18 tuổi làm bùng nổ Montjuic.

Yamal kiến tạo và có những pha bóng mê hoặc. Ảnh: MD

Ngay pha chạm bóng đầu tiên, Yamal vượt qua Sergio Gomez và tung đường tạt như đặt cho Lewandowski đánh đầu tung lưới. Tỷ số là 2-1.

Chỉ ít phút sau, anh tiếp tục trình diễn những pha kỹ thuật mê hoặc, trong đó có cú “elástica” (elástico trong tiếng Bồ Đào Nha; dùng mu ngoài của chân đẩy bóng sang một hướng; gần như trong cùng một nhịp, gạt bóng ngược lại bằng mu trong cùng chân, theo hướng đối diện; Ronaldinho và Neymar rất thường làm) rồi một pha xâu kim khiến khán giả ngây ngất.

Kỹ thuật Yamal không khiến Sociedad nao núng: với Takefusa Kubo và sau đó là Brais Mendez vào sân, đội bóng xứ Basque vùng lên. Szczesny phải trổ tài trong ngày trở lại để cản cú sút của Oyarzabal.

Hai đội lao vào thế đôi công đầy kịch tính. Montjuic nghẹt thở khi Kubo và Lewandowski lần lượt đưa bóng chạm xà ngang. Barca bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu và phải căng mình trước sức ép cuối cùng của Sociedad.

Cuối cùng, nhờ Pedri giữ nhịp, Barca bảo toàn chiến thắng và ăn mừng xứng đáng màn tái xuất rực rỡ của Lamine Yamal. Anh cùng Rashford như đôi cánh thiên thần đưa nhà ĐKVĐ La Liga trở lại ngôi đầu.