Theo thông tin từ Centre Devils, bầu không khí tệ kéo dài ở MU đang ở mức “thấp nhất”. Quỷ đỏ vừa chịu trận thua 1-3 Brentford, xếp hạng 14 Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đấu.

Thật buồn và khó tin, đến nay MU vẫn chưa từng được hưởng niềm vui 2 trận thắng liên tiếp tại Premier League dưới thời Ruben Amorim, kể từ khi ông đến vào tháng 11 năm ngoái.

Ruben Amorim và MU đều đang cho thấy rất đáng lo. Ảnh: IMAGO

Tính đến nay, thuyền trưởng người Bồ chỉ thắng 18 trong số 49 trận dẫn dắt MU, để thua 19 trận, có tỷ lệ thắng là 36,73%.

Từ đầu mùa, họ chỉ thắng 2, thua 3 và hòa 1, được 7 điểm khiêm tốn, đã bị loại sớm ở League Cup. Bộ mặt MU u ám còn thể hiện qua hình ảnh đội trưởng Bruno Fernandes, với 2/3 lần sút hỏng 11m mùa này, mất hẳn sự tự tin từng có.

Trong bối cảnh cần vực dậy tinh thần và sự gắn kết quả toàn đội, Centre Devils đưa thông tin đáng lo, Ruben Amorim tự cô lập mình, do là người nội tâm khó chia sẻ được với người khác.

Nguồn này cho biết, trong quá trình tập luyện, HLV 40 tuổi thường tách khỏi đội và sau những trận thua của MU, đôi khi Ruben Amorim ngồi một mình, không nói chuyện với bất kỳ ai.

Nỗi thống khổ trên gương mặt đội trưởng Bruno Fernandes. Ảnh: ESPN UK

Một nguồn tin cho biết, những áp lực trên ‘ghế nóng’ MU khiến Amorim suy sụp về mặt tinh thần và trông ông chỉ còn là cái bóng của chính mình so với lúc mới hồ hởi đến Old Trafford. Bầu không khí ảm đạm kéo dài ở MU đang ở mức ‘chạm đáy’, đáng lo ngại.

Báo chí Anh cho hay, bất kể kết quả tệ hại, Ruben Amorim vẫn được đảm bảo công việc, do lãnh đạo MU hiện không nghĩ đến việc sa thải sớm nhà cầm quân người Bồ. Dù vậy, các nguồn lưu ý rằng, dù bề ngoài nhận được sự ủng hộ tương tự từ các sếp bự, thì Erik ten Hag sau đó vẫn mất việc như thường.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, MU lên danh sách top 3 thay thế Ruben Amorim, gồm cựu HLV tuyển Anh, Gareth Southgare, Oliver Glasner (Crystal Palace) và Andoni Iraola (Bournemouth), bên cạnh Xavi đang rảnh rang, chờ sẵn!