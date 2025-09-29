MU có kế hoạch lấy Vlahovic

Sau những thương vụ lớn nâng cấp hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, MU vẫn muốn có thêm tiền đạo.

MU có ý định mua Vlahovic. Ảnh: IPA

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, các quan chức MU đang để mắt đến Dusan Vlahovic – mục tiêu quen thuộc ở trung tâm huấn luyện Carrington.

Nguồn tin của Gazzetta cho biết, Juventus muốn bán tiền đạo người Serbia trong tháng Giêng tới, để tránh mất trắng vào mùa hè.

Văn phòng ở Turin đã nhận được một số tín hiệu quan tâm đến việc chuyển nhượng Vlahovic. Từ bóng đá Anh, có ít nhất hai CLB muốn chiêu mộ chân sút 25 tuổi là MU và Chelsea.

Vlahovic đã ghi 4 bàn cho Juventus mùa này. Nổi bật là cú đúp vào lưới Borussia Dortmund trong trận hòa 4-4 tại Champions League, dù anh chỉ thi đấu 30 phút.

Conte “chỉnh” De Bruyne

Napoli vừa nhận thất bại đầu tiên ở Serie A trước AC Milan, và mất ngôi đầu bảng. Đồng thời, trận đấu cũng nảy sinh một số vấn đề trong nội bộ CLB miền Nam Italia.

De Bruyne bị Modric qua mặt dễ dàng. Ảnh: ACM

Theo báo Italia, Kevin de Bruyne không hài lòng khi bị thay ra. Sau khi ghi bàn rút ngắn tỷ số từ chấm 11 mét, cựu tiền vệ Man City cũng là người đầu tiên bị thay ra, nhường chỗ cho Eljif Elmas.

HLV Antonio Conte cần tốc độ và thể lực để tìm bàn gỡ hòa khi đá hơn người. Trước đó, De Bruyne như một cầu thủ học việc trong pha bóng bị Luka Modric vượt mặt ở giữa sân.

“Tôi hy vọng De Bruyne tức giận về việc thay người là vì kết quả trận đấu, nếu không thì Napoli đã chọn nhầm cầu thủ”, HLV Conte rất thẳng thắn trả lời báo chí Italia.

Conte là người rất nghiêm khắc và không nuông chiều ngôi sao. Vì thế, nếu tiền vệ người Bỉ không đứng ra xin lỗi, anh sẽ phải lên ghế dự bị.

Bóng đá Saudi Arabia muốn có Bernardo Silva

Tương lai Bernardo Silva tiếp tục là đề tài được thảo luận trong bối cảnh nhà vô địch Nations League 2024/25 sắp hết hạn hợp đồng với Man City.

Bóng đá Saudi Arabia tiếp tục liên hệ Bernardo. Ảnh: MCFC

Theo nhiều nguồn tin, bóng đá Saudi Arabia hiện đang liên hệ với Bernardo Silva, nhằm ký hợp đồng với anh vào cuối mùa giải.

Gần đây, Pep Guardiola yêu cầu Man City phải gia hạn hợp đồng với Bernardo. Kinh nghiệm của anh rất quan trọng trong quá trình chiến lược gia người Tây Ban Nha tái thiết CLB.

Tuy nhiên, chưa có phản ứng chính thức nào từ phía đội chủ sân Etihad. Chính vì vậy, phía Saudi Pro League đang hy vọng có Bernardo – có thể là đồng đội hoặc đối thủ của Cristiano Ronaldo.

Phía Saudi Arabia tích cực liên hệ với người đại diện Jorge Mendes. Về phần mình, Bernardo Silva chưa đưa ra quyết định chính thức vì anh cũng đang được Benfica của Jose Mourinho liên hệ.