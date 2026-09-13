Bà N.T.H (Hà Nội) cho biết, ngày 20/6/2026, gia đình ký văn bản phân chia di sản đối với tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đến ngày 7/7/2026, gia đình hoàn tất nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ngày 27/7/2026, bà nhận được thông báo bổ sung hồ sơ từ cơ quan thuế, yêu cầu bổ sung biên bản làm việc xác định số ngày chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ nhận thừa kế bất động sản.

Theo bà H., Thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính chỉ quy định chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hợp đồng chuyển nhượng. Trong khi đó, Luật Đất đai cho phép thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động, bao gồm cả trường hợp thừa kế, lên tới 30 ngày kể từ ngày phát sinh biến động.

Gia đình bà đã nộp hồ sơ đăng ký biến động trong vòng 17 ngày kể từ khi lập văn bản phân chia di sản. Do đó, bà đặt câu hỏi trường hợp nhận thừa kế bất động sản của gia đình có bị coi là chậm nộp tờ khai thuế TNCN hay không?

Người dân cần chú ý thời hạn nộp tờ khai thuế khi nhận thừa kế bất động sản đúng quy định, tránh bị phạt. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội dẫn điểm g khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cũng như thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng, thuộc các loại thuế khai theo từng lần phát sinh.

Cơ quan thuế cũng dẫn khoản 6 Điều 26 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, theo đó cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng phải khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế.

Về thời hạn, khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội xác định trường hợp nhận thừa kế bất động sản của gia đình bà H. đã nộp chậm tờ khai thuế TNCN.