Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo dự thảo nghị định, việc hoàn thiện chế độ phụ cấp được đặt trong bối cảnh bộ máy hành chính đang được sắp xếp tinh gọn và chính quyền địa phương chuyển sang mô hình 2 cấp. Những điều chỉnh này thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là Quy định 368-QĐ/TW và Kết luận 206-KL/TW về cải cách chế độ phụ cấp từ năm 2026.

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Bộ Nội vụ cho rằng, việc hoàn thiện quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo là cần thiết, cấp bách, nhằm bảo đảm tính thống nhất với chủ trương của Đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Cục loại 1 được tăng phụ cấp

Theo dự thảo, Cục thuộc Bộ được chia thành hai loại. Những Cục có quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều sẽ thuộc Cục loại 1 và được tăng hệ số phụ cấp.

Cục trưởng loại 1 tăng lên 1,10, cao hơn 0,10 so với hệ số hiện hành; Phó Cục trưởng: 0,90; Trưởng phòng, Chi cục trưởng: 0,70; Phó trưởng phòng: 0,50.

Một điểm mới là Chi cục trưởng và Phó chi cục trưởng được bổ sung hệ số 0,30 và 0,20.

Mô hình Tổng cục đã kết thúc hoạt động từ tháng 3/2025 nên phụ cấp của Tổng cục và Cục thuộc Tổng cục sẽ bị xóa bỏ. Các chức danh này chuyển sang áp dụng phụ cấp theo khung của Cục thuộc Bộ.

Xây dựng lại phụ cấp cấp xã theo đặc thù từng địa bàn

Từ ngày 1/7, chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp, cấp xã sẽ không còn thực hiện nhiều chức năng tương đương cấp huyện như trước. Vì vậy, chế độ phụ cấp được thiết kế lại.

Hai mức phụ cấp mới được đề xuất. Tại Hà Nội, TPHCM: Chủ tịch xã hưởng 0,70, Phó chủ tịch 0,60. Tại các tỉnh mức lần lượt là 0,60 và 0,50. Trưởng, phó phòng chuyên môn tại cấp xã cũng có hai mức phụ cấp tùy địa bàn.



Thay đổi trong hệ thống thanh tra

Do Luật Thanh tra 2025 sắp có hiệu lực, hệ thống thanh tra được điều chỉnh lại. Dự thảo bỏ phụ cấp của Thanh tra Sở và Thanh tra cấp huyện, chỉ giữ phụ cấp của Thanh tra Bộ và Thanh tra thuộc Cục.

Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ trong thời gian thay đổi mô hình, dự thảo quy định: Lãnh đạo cấp xã trong giai đoạn 1/7-31/12/2025 sẽ được truy lĩnh nếu trước đó hưởng mức thấp hơn.

Lãnh đạo Cục từ thời điểm Tổng cục giải thể đến khi Cục được phân loại sẽ tạm hưởng phụ cấp của Cục loại 2 và được truy lĩnh sau đó.

Các trường hợp đang hưởng phụ cấp cao hơn do yêu cầu tổ chức bộ máy sẽ tiếp tục được bảo lưu.

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026, đồng thời thay thế nhiều quy định phụ cấp cũ không còn phù hợp.