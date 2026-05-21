Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Về đề xuất cho phép khấu trừ chi phí y tế và giáo dục - đào tạo trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, cơ quan soạn thảo cho biết đa số ý kiến góp ý thống nhất lựa chọn phương án 2. Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định tại dự thảo nghị định theo phương án này.

Cụ thể, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Trong đó bao gồm: các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả không quá 23 triệu đồng/năm.

Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước không quá 24 triệu đồng/năm. Khoản này bao gồm học phí bậc mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, đại học theo quy định của pháp luật và các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ 47 triệu đồng chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế TNCN.

Dự thảo cũng quy định các khoản chi phí được giảm trừ phải đáp ứng các điều kiện như có hóa đơn, chứng từ theo quy định; riêng khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế. Đồng thời, các khoản chi này không được thanh toán từ các nguồn khác như tài trợ, hỗ trợ hoặc do ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm chi trả dưới các hình thức khác.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu áp dụng theo phương án trên, tổng mức giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho người nộp thuế, thể hiện sự hỗ trợ, chia sẻ của Nhà nước với người dân.

Bộ Tài chính cho biết, trường hợp cá nhân phát sinh chi phí y tế, giáo dục - đào tạo và được áp dụng tối đa mức giảm trừ theo dự thảo Nghị định, người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 28 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân, giảm trừ cho người phụ thuộc và giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo vẫn chưa phải nộp thuế.

Theo tính toán, cá nhân có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Ngoài ra, về lâu dài, chính sách này được kỳ vọng góp phần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào y tế và giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ liên quan, tăng năng suất lao động, giảm gánh nặng thuế và nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi xã hội.

Trước đó, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến về 2 phương án giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó, theo phương án 1, mức giảm trừ đối với chi phí y tế không quá 20 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục - đào tạo không quá 21 triệu đồng/năm.

Ở phương án 2, mức giảm trừ được đề xuất cao hơn, với chi phí y tế không quá 23 triệu đồng/năm và chi phí giáo dục - đào tạo không quá 24 triệu đồng/năm.