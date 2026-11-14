Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất miễn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể nội bộ, không nhằm mục đích kinh doanh.

Gỡ thủ tục hành chính cho bếp ăn tập thể nội bộ

Theo Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bùi Đức Lập, nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) lần này là bảo đảm sự công bằng, không có sự phân biệt đối xử về yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng giữa các loại hình cung cấp bữa ăn khác nhau. Từ những quán cơm, quán phở bình dân phục vụ khách vãng lai cho đến hệ thống bếp ăn tập thể phục vụ học sinh, công nhân hay bệnh nhân, tất cả đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng với đặc thù hoạt động của mình.

Một số bếp ăn tập thể được đề xuất miễn cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tuy nhiên, đối với loại hình bếp ăn tập thể, cơ quan soạn thảo nhận thấy cần có một góc nhìn thực tế và linh hoạt hơn. Cụ thể, việc quản lý cần phải căn cứ sát sao vào tính chất hoạt động, quy mô phục vụ cũng như mức độ nguy cơ của từng nơi để xác định phương thức giám sát chọn lọc cho thật sự phù hợp bởi không phải tất cả các bếp ăn tập thể hiện nay đều có quy mô và cách thức tổ chức giống nhau.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm chỉ ra rằng đối với những nhà hàng chỉ phục vụ nội bộ trong khuôn viên khách sạn, bếp ăn tập thể không đăng ký kinh doanh thực phẩm mà đơn thuần chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị bản chất không phải là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thương mại.

Do đó, nếu vẫn áp dụng quy định bắt buộc các đơn vị này phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như các cơ sở kinh doanh bên ngoài thì sẽ vô tình làm phát sinh thêm nhiều chi phí, tiêu tốn thời gian và tạo ra những gánh nặng thủ tục hành chính không thật sự cần thiết.

Vì thế, Khoản 7, 8, 9 Phụ lục II của Dự thảo Luật đã liệt kê và quy định rất rõ ràng các trường hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhóm đối tượng được hưởng cơ chế thông thoáng này bao gồm các nhà hàng nằm trong khách sạn, các bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm và cả các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo ông Lập, mục tiêu cốt lõi của việc miễn giảm thủ tục hành chính này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình tự tổ chức bữa ăn nội bộ, hoàn toàn phù hợp với bản chất hoạt động phục vụ đời sống người lao động chứ không nhằm mục đích sinh lời.

Siết chặt hậu kiểm, đề cao ý thức tự giác của đơn vị tổ chức

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục ATTP nhấn mạnh, đề xuất trên không đồng nghĩa với việc các bếp ăn tập thể nội bộ được phép buông lỏng quản lý hay xem nhẹ chất lượng bữa ăn.

Phương thức quản lý mới được tập trung chủ yếu vào việc tăng cường công tác hậu kiểm, kết hợp với việc hướng dẫn chuyên môn và giám sát chặt chẽ sự tuân thủ các quy định vệ sinh trong suốt quá trình bếp ăn vận hành.

Trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào hoặc nhận thấy dấu hiệu mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn thuộc diện miễn cấp giấy, lực lượng có thẩm quyền vẫn sẽ lập tức tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.