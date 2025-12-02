Một trong những nội dung của dự thảo luật được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về ngưỡng chịu thuế với thu nhập từ kinh doanh.

Nhiều đại biểu đề xuất nâng ngưỡng thu nhập tính thuế thu nhập đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng (quy định trong dự thảo ban đầu) lên 500 triệu để phù hợp thực tế.

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nội dung này, Chính phủ khẳng định, việc chỉnh lý đã đảm bảo tính công bằng tương đối giữa thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh với các loại thu nhập khác (trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đã chỉnh lý về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Quốc hội

Báo cáo nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết dự luật nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ mức 200 triệu đồng lên 500 triệu/năm; mức ngưỡng này cũng sẽ được quy định để điều chỉnh đồng thời với thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trường hợp hộ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỷ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế TNCN với phần vượt trên 500 triệu, thuế suất 0,5%, nghĩa là số thuế phải nộp là (1000 - 500) x 0,5% = 2,5 triệu/năm.

Áp dụng mức doanh thu này, tính đến tháng 10, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh).

Theo ước tính của cơ quan thuế, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế TNCN và thuế VAT) khoảng 11.800 tỷ đồng.

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quy định với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí) để đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều thì nộp thuế nhiều, thu nhập ít thì nộp ít, nếu không có thu nhập thì không phải nộp thuế.

Chính phủ cho rằng, mức doanh thu không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, với việc điều chỉnh trên, dự thảo luật đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh.

Không phải bù trừ thu nhập nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, dự thảo luật đến nay đã tiếp thu tương đối toàn diện và cơ bản.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tối nay. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo luật quy định cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản có doanh thu năm trên 500 triệu đồng/năm chỉ áp dụng phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, theo đó sẽ không phải xác định chi phí, không phải bù trừ thu nhập (nếu có hơn 1 bất động sản cho thuê), không phải quyết toán thuế năm.

Một bộ phận các hộ kinh doanh có thu nhập thấp nhất sẽ được loại trừ ra khỏi phạm vi chịu thuế, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng quản lý cho cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo luật cũng cho phép các hộ có doanh thu cao hơn có thể lựa chọn việc nộp thuế trên thu nhập (nếu có thể xác định được chi phí) với các mức thuế suất tương tự như các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là một bước tiến tích cực trong việc khuyến khích các hộ kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đơn giản để từng bước chuyển sang cơ chế như doanh nghiệp.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời điểm hiệu lực thi hành của luật, bảo đảm sự thuận lợi, khả thi và minh bạch để không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ.