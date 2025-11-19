Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân đề xuất mức doanh thu không phải nộp thuế là dưới 200 triệu đồng/năm. Đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến.

Các đại biểu cho rằng, ngưỡng doanh thu 200 triệu/năm vẫn là quá thấp và đang tạo ra sự không công bằng trong việc nộp thuế giữa các hộ, cá nhân kinh doanh với doanh nghiệp cũng như người có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Phát biểu giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính sách thuế liên quan đến hộ, cá nhân kinh doanh là vấn đề rất khó và phức tạp. Ông nêu rõ, việc thu thuế với hộ kinh doanh không phải hiện nay mới bắt đầu thu mà đã thực hiện từ nhiều năm trước, chỉ khác ở phương pháp thu, trong khi cách tính thuế không thay đổi.

Trước đây, các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp thuế khoán, tức là tự xác định doanh thu và nộp theo mức đó. Đến nay, phương pháp thu mới đặt ra yêu cầu hộ kinh doanh phải kê khai theo doanh thu thực tế chứ không được dùng thuế khoán.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, khi chuyển sang phương pháp thu mới này sẽ thu được những khoản thuế thất thoát rất lớn, đặc biệt ở những khu vực kinh tế phát triển.

"Chỉ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thuế mà chúng ta thu từ thuế khoán sang kê khai tăng 64%", Bộ trưởng dẫn chứng thêm.

Bộ trưởng khẳng định: "Như vậy, phương pháp tính thuế vẫn như thế và ngưỡng chịu thuế thì tốt hơn. Trước đây, trên 100 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, còn bây giờ nâng lên 200 triệu đồng/năm. Cho nên không thể nói rằng chúng ta đang gây khó dễ cho các hộ kinh doanh".

Tuy vậy, Bộ trưởng đồng tình với ý kiến của các đại biểu cho rằng đang có bất cập trong cách tính ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, không tạo được sự công bằng so với người lao động có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

"Ở Việt Nam có câu không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng", Bộ trưởng nói và cho biết trong đợt sửa đổi luật lần này đang xem xét nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế với người làm công ăn lương. Do đó, chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh cũng cần đảm bảo mức công bằng với nhóm này.

Bộ trưởng đồng tình với các đại biểu là cần giải quyết câu chuyện đảm bảo "mức chịu thuế của các hộ kinh doanh phải tương xứng với mức thuế đang thu đối với người làm công ăn lương".

Tuy nhiên, qua góp ý của các đại biểu, Bộ trưởng Tài chính cho biết vẫn phải tính toán lại ngưỡng doanh thu này để các hộ kinh doanh không cảm thấy bị thiệt thòi hơn so với ngưỡng bắt đầu thu thuế của người làm công ăn lương. Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu, nghiên cứu có một ngưỡng tính thuế khởi đầu đối với hộ kinh doanh phù hợp.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, trước đây có 7 mức, dự thảo luật đã giảm xuống còn 5 mức. Qua thảo luận có đại biểu đề nghị vẫn giữ nguyên 7 bậc, Bộ trưởng cho hay sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ trưởng cho biết, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên mức 15,5 triệu đồng/tháng; còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Theo ông, việc điều chỉnh này được căn cứ vào sự biến động chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP.

Với mức điều chỉnh này, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc), hoặc 24 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc), hoặc 30 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc) sẽ chưa phải nộp thuế.