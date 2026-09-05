Bộ Y tế ngày 5/9 cho biết đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).

Đề xuất thêm nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Trong dự thảo nghị định, Bộ Y tế đề xuất từ 1/4/2027 sẽ tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng.

Hiện người thuộc hộ gia đình cận nghèo nằm trong nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Với những người thuộc diện này đang cư trú tại các xã nghèo theo quy định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Trong dự thảo nghị định mới, Bộ Y tế đề xuất nhà nước hỗ trợ đóng BHYT 100% cho người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo. Nếu được thông qua, số lượng nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT sẽ tăng lên 21.

Những đối tượng còn lại thuộc hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng (hiện là 70%).

Bộ Y tế đề xuất thêm nhóm người được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Ảnh: Hùng Trần

Học sinh, sinh viên có thể được nâng mức hỗ trợ đóng BHYT tối thiểu từ 50% (hiện nay) lên 70%.

Nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật được đề xuất sẽ nhận hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT (hiện là 30%); người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo theo quy định cũng được đề xuất sẽ nhận hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Lộ trình tăng mức hưởng từ 2027

Hiện Việt Nam có hơn 99 triệu người tham gia BHYT, với 3 mức hưởng: 80-95 và 100% trong phạm vi được hưởng. Theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, từ ngày 1/7/2027, mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% sẽ tăng lên 85%, lên 90% từ ngày 1/7/2029.

Từ ngày 1/7/2030, mức hưởng chi phí khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được đề xuất nâng lên 95% đối với 4 nhóm đối tượng sau đây, trừ các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn:

- Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên;

- Người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%;

- Người dưới 18 tuổi;

- Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/7/2028, mức hưởng của những người có mức hưởng 80% được đề xuất tăng lên 85%, từ ngày 1/7/2030, mức hưởng được tăng lên 90% khi khám chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản đối với các đối tượng còn lại ngoài các đối tượng trên.

Lộ trình tăng mức đóng BHYT

Theo quy định hiện hành, tổng mức đóng BHYT đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bằng 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế trong dự thảo nghị định, từ 1/7/2027, mức đóng sẽ tăng thêm 0,6% (tức là lên 5,1%).

Với một số nhóm khác, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ 1/7/2028.

Người tham gia BHYT hộ gia đình cũng nằm trong lộ trình điều chỉnh. Từ 1/1/2028, mức đóng của người tham gia theo hộ gia đình dự kiến bằng 5,1% mức lương cơ sở. Cơ chế giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình cùng tham gia BHYT vẫn được duy trì.

Sau ba năm áp dụng mức đóng mới, dự thảo đề xuất tiếp tục tăng lên 5,4%, sau đó ba năm nữa tăng lên 6%.