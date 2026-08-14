Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc tiếp tục nóng lên khi startup DeepSeek chính thức ra mắt mô hình chủ lực V4 Pro, đưa hệ thống này ra khỏi giai đoạn xem trước (preview) và sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với ngày càng nhiều đối thủ AI trong nước.

DeepSeek chính thức ra mắt mô hình chủ lực V4 Pro. Ảnh: NDTV

DeepSeek tăng tốc cạnh tranh với các đối thủ

Phiên bản mới mang tên V4-Pro-0813 hiện đã được cung cấp thông qua ứng dụng, website và API của DeepSeek.

Công ty cho biết phiên bản mới được cải thiện đáng kể về khả năng hỗ trợ các tác nhân AI (AI agent), lĩnh vực đang ngày càng trở thành trọng tâm của ngành khi các nhà phát triển chuyển từ việc sử dụng AI để trả lời câu hỏi hoặc tạo văn bản đơn thuần sang giao cho hệ thống thực hiện những nhiệm vụ nhiều bước phức tạp.

Việc DeepSeek chính thức phát hành V4 Pro diễn ra sau một diễn biến khá bất thường trong quá trình thử nghiệm. Mô hình V4 Flash có chi phí thấp hơn từng vượt qua phiên bản xem trước của V4 Pro trong một số đánh giá độc lập.

Điều này cho thấy tốc độ phát triển mô hình AI của DeepSeek đang diễn ra rất nhanh, đồng thời phản ánh cách công ty liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa các sản phẩm của mình.

Không chỉ nâng cấp mô hình, DeepSeek còn chuẩn bị thay đổi đáng kể cách tính phí đối với khách hàng doanh nghiệp sử dụng AI thông qua API.

Từ ngày 17/8, công ty dự kiến áp dụng mức giá riêng cho thời gian cao điểm và thấp điểm đối với hai mô hình V4 Pro và V4 Flash.

Tùy thuộc vào mô hình được sử dụng cũng như loại token, mức tăng giá có thể dao động từ 50% đến hơn 1.100%.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược thương mại hóa AI của DeepSeek.

Trước đây, công ty gây chú ý mạnh nhờ khả năng cung cấp các mô hình có hiệu năng cao với chi phí tương đối thấp, qua đó tạo áp lực lên các đối thủ lớn tại Mỹ và Trung Quốc.

Cuộc chiến AI nội địa Trung Quốc ngày càng khốc liệt

DeepSeek cũng không còn hoạt động trong một thị trường ít đối thủ. Cuộc cạnh tranh AI tại Trung Quốc đang nóng lên nhanh chóng khi hàng loạt công ty liên tục tung ra những mô hình ngày càng mạnh.

Các đối thủ đáng chú ý gồm Moonshot AI, Zhipu AI, MiniMax, Alibaba và ByteDance.

Những doanh nghiệp này đang đầu tư mạnh vào mô hình ngôn ngữ lớn, tác nhân AI, cơ sở hạ tầng tính toán và các ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp.

Điều đó buộc DeepSeek phải liên tục cải thiện hiệu năng mô hình, đồng thời mở rộng năng lực tính toán và nguồn nhân lực.

Nếu V4 Pro có thể duy trì lợi thế về hiệu năng trong khi kiểm soát được chi phí vận hành, DeepSeek sẽ có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm những startup AI nổi bật nhất Trung Quốc.

Tham vọng của DeepSeek hiện không chỉ dừng lại ở việc phát triển các mô hình AI. Startup này được cho là đang tìm kiếm gần 8 tỷ USD trong một vòng gọi vốn mới, với mức định giá tiềm năng khoảng 74 tỷ USD.

Nếu thương vụ diễn ra theo mức định giá nói trên, DeepSeek sẽ được xếp vào nhóm những startup AI có giá trị cao nhất thế giới.

Con số này cũng cho thấy mức độ kỳ vọng của giới đầu tư đối với triển vọng thương mại hóa công nghệ AI của công ty.

Trước đó, DeepSeek được cho là đã huy động khoảng 7,4 tỷ USD trong vòng gọi vốn bên ngoài đầu tiên.

Nguồn vốn mới sẽ giúp công ty mở rộng đáng kể quy mô hoạt động trong bối cảnh chi phí đào tạo và vận hành các mô hình AI ngày càng tăng.

(Theo NDTV, CNBC)