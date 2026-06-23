Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực tại Anh với nhiệt độ có nơi được dự báo lên tới 40 độ C. Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo tới các tài xế về một lỗi tưởng chừng đơn giản liên quan đến kính râm nhưng có thể dẫn đến mức phạt 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu đồng) và bị trừ 3 điểm trên bằng lái.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), phần lớn khu vực nước Anh và xứ Wales có khả năng trải qua từ hai đến ba ngày nắng nóng cực đoan với nền nhiệt vượt 37 độ C, thậm chí đạt ngưỡng 38-40 độ C ở một số nơi.

Trong điều kiện thời tiết này, kính râm trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người lái xe nhằm giảm hiện tượng chói mắt do ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, giới chức Anh nhấn mạnh việc sử dụng kính râm không đúng quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông.

Theo quy định hiện hành, tài xế không được sử dụng kính, tròng kính hoặc tấm che nắng có màu nếu chúng làm hạn chế tầm nhìn khi điều khiển phương tiện. Trường hợp bị xác định lái xe thiếu cẩn trọng do sử dụng kính không phù hợp, người vi phạm có thể bị phạt tại chỗ 100 bảng Anh và bị trừ 3 điểm trên GPLX.

Ông Keith Hawes, Giám đốc Công ty tư vấn và cho thuê xe National Vehicle Contracts (Anh), cho biết kính râm có thể giúp giảm độ chói từ ánh nắng nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

"Kính râm quá tối có thể khiến các màn hình LCD như hệ thống định vị GPS hoặc bảng đồng hồ hiển thị trở nên mờ hoặc khó quan sát hơn. Điều này dễ khiến người lái mất tập trung trong quá trình điều khiển xe", ông Hawes cảnh báo.

Các chuyên gia nhãn khoa cũng khuyến nghị người sử dụng nên lựa chọn loại kính có độ tối phù hợp với việc lái xe. Không phải mọi loại kính râm trên thị trường đều đáp ứng yêu cầu an toàn giao thông.

Đặc biệt, những loại kính có độ cản sáng trên 90% được đánh giá là quá tối và không phù hợp để sử dụng khi điều khiển phương tiện trên đường.

Hiệp hội Ô tô Anh (AA) cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Đại diện tổ chức này cho rằng nhiều mẫu kính râm thời trang được bán cho mục đích sử dụng thông thường có thể không thích hợp khi lái xe.

Ngoài độ tối của tròng kính, phần gọng kính cũng là yếu tố cần lưu ý. Những thiết kế gọng bản lớn hoặc quá dày có thể che khuất tầm nhìn ngoại vi, làm giảm khả năng quan sát các phương tiện và chướng ngại vật ở hai bên.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên lựa chọn kính râm đạt tiêu chuẩn sử dụng khi lái xe, bảo đảm khả năng chống chói nhưng không làm giảm đáng kể lượng ánh sáng truyền qua. Đồng thời, người lái cần kiểm tra khả năng quan sát bảng đồng hồ, màn hình giải trí và khu vực xung quanh xe trước khi sử dụng kính trong những hành trình dài dưới trời nắng gắt.

(Theo The Sun)

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