Khuya 19/11, mặt đường đoạn cuối đèo Mimosa (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị sạt lở. Nền đường đứt gãy, sụp xuống vực sâu và tạo thành hố lớn.

Vụ sạt lở khiến toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đứt gãy với chiều rộng khoảng 50m, sâu 30m và chiều dài vết trượt sụt 100m.

Giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều cây cối bị cuốn trôi xuống hố, phía dưới nước chảy mạnh.

Mặt đường đèo Mimosa sạt lở gây đứt gãy, bị sụp xuống vực sâu, tạo thành hố lớn. Ảnh: N.X

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 19/11, giữa lúc trời mưa. Một xe khách đi qua đã kịp dừng lại ngay mép vực đứt gãy. Rất may, trên xe chỉ có tài xế và phụ xe; cả hai đều thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng cứu hộ sau đó có mặt, đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm. Cơ quan chức năng cũng đến ghi nhận hiện trường, phong tỏa tuyến đèo để khảo sát và tìm giải pháp xử lý.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sạt lở. Ảnh: N.X

Đèo Mimosa dài khoảng 11km, là một trong những cửa ngõ chính phía Nam vào Đà Lạt. Gần đây, tình trạng sạt lở khiến mặt đường nứt, ta luy âm bị sụp. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm cấm xe tải trên 15 tấn và phân luồng phương tiện để đảm bảo an toàn.