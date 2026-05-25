Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy vừa quyết định bổ nhiệm ông Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục giữ chức Hiệu trưởng trường này; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/6.

PGS.TS Trần Thành Nam sinh năm 1980, tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2001; tốt nghiệp thạc sĩ Tâm lý học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2004.

PGS.TS Trần Thành Nam - tân Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng tại Trường ĐH Tổng hợp Vanderbilt, Mỹ năm 2013; được phong hàm phó giáo sư năm 2017 tại Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Thành Nam từng kinh qua nhiều vị trí: giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội; giảng viên Khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội; Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội; Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục từ năm 2023 đến nay.