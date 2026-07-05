Thông tin trên dược TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính dự đoán, dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và quy mô tuyển sinh của học viện năm nay.

Theo ông Hiệp, năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh khoảng 8.500 chỉ tiêu tại trụ sở chính Hà Nội cùng phân hiệu tại Hưng Yên và TPHCM.

Ông Hiệp dự kiến dải điểm chuẩn trúng tuyển các ngành của Học viện Tài chính năm nay sẽ rộng hơn một chút so với năm ngoái. “Trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà Bộ GD-ĐT công bố, năm nay, khoảng điểm chuẩn các ngành của Học viện Tài chính sẽ dao động 21-27 điểm”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp khuyến nghị, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn năm 2025 để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp, tăng khả năng trúng tuyển. Thí sinh cũng cần căn cứ vào kết quả điểm thi của bản thân, quy chế tuyển sinh và công thức tính điểm xét tuyển của Học viện để xác định nguyện vọng phù hợp.

“Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh không nên chỉ tập trung vào các ngành có mức điểm chuẩn tương đương, gần nhau mà cần phân bổ hợp lý giữa các nhóm ngành có mức điểm khác nhau để tạo khoảng an toàn”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp khuyên các thí sinh nên ưu tiên những ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và cân nhắc việc ngoài các chương trình đào tạo chuẩn, Học viện cũng có các chương trình đào tạo định hướng chất lượng cao cùng lĩnh vực để mở rộng cơ hội trúng tuyển.

TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, Học viện Tài chính đưa ra ngưỡng xét đầu vào từ 19 điểm (theo thang điểm 30) đối với chương trình chuẩn; từ 20 điểm đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình liên kết đào tạo - mỗi bên cấp một bằng cử nhân.

Mức học phí dự kiến của Học viện Tài chính với sinh viên chính quy năm học 2026-2027 như sau:

- Chương trình chuẩn: 25-35 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: 50-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 33-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Năm 2026, Học viện Tài chính đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội; 8 chương trình tại Hưng Yên và 4 chương trình tại TPHCM.

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