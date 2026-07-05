Cụ thể, điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Hà Nội được xác định như sau:

Tổng điểm 3 môn từng tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 22 điểm trở lên, theo thang điểm 40 sau khi đã nhân hệ số và quy đổi theo quy tắc tính điểm: (1) Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2; (2) tùy từng ngành đào tạo, môn Toán hoặc môn Ngữ văn nhân hệ số 2 (chi tiết xem tại bảng dưới). Thí sinh lưu ý, tổng điểm 3 môn thi sau khi nhân hệ số (tối đa 50 điểm) sẽ được quy đổi về thang điểm 40.

Ví dụ, với ngành lấy điểm Toán và Tiếng Anh nhân hệ số 2, công thức quy đổi từ thang điểm 50 về thang điểm 40 để xác định điểm của thí sinh như sau: Điểm thí sinh = (Điểm Toán x 2 + điểm Tiếng Anh x 2 + điểm Văn) x 4/5.

Thí sinh lấy điểm này so sánh với mức điểm sàn 22 mà Trường ĐH Hà Nội công bố để xem có thỏa mãn điều kiện.

Dưới đây là bảng quy định môn được nhân hệ số 2 đối với từng ngành đào tạo:

Trường ĐH Hà Nội cho biết, điểm chuẩn được xác định theo một mức điểm trúng tuyển thống nhất cho từng ngành/chương trình đào tạo trên thang điểm 40.

Năm 2026, Trường ĐH Hà Nội tuyển tổng cộng 3.705 chỉ tiêu bằng 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường ĐH Hà Nội; Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến đối với các chương trình tiêu chuẩn của Trường ĐH Hà Nội như sau:

- Nhóm chuyên ngành giảng dạy bằng ngoại ngữ:

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 860.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 970.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp); 1.030.000 đồng/tín chỉ (với các chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, trừ ngành Công nghệ tài chính dạy bằng tiếng Anh); 1.200.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ tài chính dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ: 860.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên Trường ĐH Hà Nội.

Học phí đối với các chương trình tiên tiến như sau:

- Nhóm chuyên ngành giảng dạy bằng ngoại ngữ:

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 860.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 1.700.000 đồng/tín chỉ (với ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành dạy bằng tiếng Anh); 1.750.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh).

- Nhóm ngành Ngôn ngữ:

+ Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt): 860.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 1.180.000 đồng/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc).

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