Mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển ĐH Quốc gia TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Theo quyết định, Đại học Quốc gia TPHCM được định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm hàng đầu châu Á; trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia. Nhà trường có nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đồng thời dẫn dắt các xu hướng công nghệ, học thuật và góp phần hoạch định chính sách phát triển quốc gia.

Chương trình ưu tiên đầu tư, phát triển các lĩnh vực trọng điểm gồm: Khoa học cơ bản; kỹ thuật - công nghệ then chốt; công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ số; cùng các lĩnh vực kinh tế - quản trị, môi trường và khoa học xã hội, nhân văn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TPHCM, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Chương trình triển khai trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu đưa ĐH Quốc gia TPHCM vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững cho đất nước, đặc biệt là vùng Đông Nam bộ.

Tầm nhìn đến năm 2045, ĐH Quốc gia TPHCM trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 4 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; là nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

Đến năm 2030, ĐH Quốc gia TPHCM phấn đấu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á; có ít nhất một lĩnh vực nằm trong nhóm 100 thế giới (trong đó có ngành toán học). Các ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học cơ bản thuộc tốp 150-250 thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

ĐH Quốc gia TPHCM phấn đấu đào tạo, thu hút ít nhất 1.500 nhà khoa học trẻ và nhà khoa học đầu ngành; 100 giáo sư thỉnh giảng; 100 chuyên gia đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 75%. Ít nhất 60% chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh, ưu tiên liên kết đào tạo cấp bằng với các đại học thuộc tốp 200 thế giới.

Tỷ lệ học viên sau đại học (kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ, tiến sĩ) chiếm tối thiểu 30% tổng số người học, trong đó nghiên cứu sinh chiếm 40%.

Để đạt các mục tiêu trên, Chương trình đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tạo điều kiện để ĐH Quốc gia TPHCM xây dựng và áp dụng cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học quốc tế, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện trong toàn hệ thống từ năm 2026.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý

Bồi dưỡng năng lực quản trị đại học, tư duy chiến lược, quản lý phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực quốc tế và trình độ chuyên môn cho giảng viên, nghiên cứu viên; thu hút, giữ chân nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân; mở rộng hợp tác sử dụng chung nguồn nhân lực với doanh nghiệp.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế

Đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo, hiện đại hóa phương thức giảng dạy, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo; phát triển các ngành trọng điểm như toán học, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn; xây dựng các chương trình đào tạo tài năng, liên ngành theo chuẩn quốc tế; đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng đánh giá đúng năng lực, phẩm chất người học; tăng cường đào tạo sau đại học; bảo đảm 100% nghiên cứu sinh được miễn học phí và cấp học bổng thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu.

4. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng; gia tăng số lượng công bố quốc tế, đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sáng chế; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh; phát triển Tạp chí Khoa học ĐH Quốc gia TPHCM đạt chuẩn quốc tế; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành hạt nhân kết nối mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

5. Phát triển đô thị ĐH Quốc gia TPHCM

Xây dựng đô thị đại học theo hướng đô thị công nghệ cao, đại học xanh, thông minh và hiện đại; mở rộng hệ thống nhà ở sinh viên, không gian học tập - nghiên cứu; phát triển từ 1-2 bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham gia xếp hạng đại học

Triển khai các chương trình thu hút người học quốc tế; mở rộng trao đổi sinh viên; thiết lập hợp tác chiến lược với doanh nghiệp, tổ chức và đại học hàng đầu thế giới; đồng triển khai các chương trình liên kết đào tạo và kiểm định quốc tế.