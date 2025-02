Thông tin từ Bộ Công an cho hay, từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Để bảo đảm quân số thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo bù đổi số quân xuất ngũ năm 2025, Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng quyết định chỉ tiêu tuyển quân năm 2025.

Công an các địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, nhất là số công dân nữ; đồng thời, mở rộng nguồn dự phòng để kịp thời tuyển bù đổi nếu phát sinh các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức đón nhận huấn luyện hơn 16.160 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (chiến sĩ mới) thuộc công an các địa phương của 61/63 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thực hiện chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của công an các địa phương, dự kiến số công dân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn đạt tỷ lệ 103% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, công dân nam đạt tỷ lệ 103% so với chỉ tiêu được giao và công dân nữ đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu được giao.

Đồng thời, dự kiến số công dân có trình độ đại học, cao đẳng thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng hơn so với năm 2024. Cụ thể, công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu (tăng 1.13% so với năm 2024); công dân có trình độ Cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4% so với tổng chỉ tiêu (tăng 0,38% so với năm 2024).

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo một trong 4 chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an như:

Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng cảnh sát cơ động; Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng cảnh vệ; Chương trình khung huấn luyện CAND thuộc lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, trại giam, cảnh vệ, công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định.