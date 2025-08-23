Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an) và phương thức 3 (xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an) năm 2025, ngành nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2025 như sau:

Vùng tuyển sinh (các tỉnh, thành trước khi sáp nhập) như sau:

Vùng 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Vùng 2 gồm các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Vùng 3 gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Vùng 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ là A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Học sinh T11 căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào T11 thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết thí sinh cần nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về Ban Tuyển sinh Công an đơn vị, địa phương theo quy định.

Thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, chậm nhất là 17h ngày 30/8.