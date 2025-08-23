Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn theo phương thức 2, phương thức 3 tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tiêu chí phụ là thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển: 21.44 điểm, thí sinh trúng tuyển là thí sinh có điểm Bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 65.,50 điểm trở lên.

Chi tiết vùng tuyển sinh:

Vùng 4: Các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ (8 tỉnh, thành phố cũ): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận (cũ)

Vùng 5: Các tỉnh Tây Nguyên (5 tỉnh cũ): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Vùng 6: Các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ (6 tỉnh, thành phố cũ): Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vùng 7: Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố cũ): Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Vùng 8 phía Nam: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị A09, C01, C10, C11, K01, K02.