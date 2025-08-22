Phương thức thi tốt nghiệp THPT điểm chuẩn dao động từ 17-24,5 điểm.

Phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) điểm chuẩn từ 20,33-26,5 điểm.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM điểm chuẩn từ 607-800 điểm.

Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt ĐH Sư phạm TPHCM điểm chuẩn từ 20.25-26.25 điểm.

Cụ thể như sau:

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công thương TPHCM thông tin, điểm chuẩn học bạ THPT của ngành Logistics và chuỗi cung ứng là 26,66; ngành Marketing 26,5; nhóm ngành Du lịch lấy ở mức 25-25,5 cho 3 môn xét tuyển và lấy điểm trung bình của lớp 10, 11, 12. Tức là mỗi môn phải có điểm tổng kết gần 9 trở lên mới có cơ hội trúng tuyển. So với năm ngoái, khi điểm chuẩn học bạ cao nhất là 25, thì năm nay lên tới 26,6, tăng gần 2 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn xét từ kết quả thi tốt nghiệp của Trường Đại học Công thương TPHCM là từ 17 đến 24,5. Trong đó ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất là 24,5. Theo sau là hai ngành Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - cùng lấy 23,75 điểm. Các ngành còn lại có mức trúng tuyển từ 17 đến 23,25 điểm. Đối với xét học bạ, điểm chuẩn trong khoảng 20-25. Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 750.